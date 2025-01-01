Candidatura
Sem cabos, sem limites: O aspirador de cinzas a bateria AD 2 Battery da Kärcher
Para garantir que só fiquem boas recordações da noite romântica à lareira ou do churrasco com os amigos: O versátil aspirador de cinzas e líquidos secos alimentado a bateria AD 2 Battery. A diversidade comprovada de aplicações para churrasqueiras, cinzeiros e braseiros está agora disponível em formato móvel. A bateria AD 2 faz parte da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V e garante uma remoção segura das cinzas, sem a confusão de cabos e sem contacto com a sujidade. E, graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost, restaura a potência de sucção com o premir de um botão, mesmo com cinzas finas.