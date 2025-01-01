      Aspiradores a bateria para cinzas e líquidos

      Para aspiração ilimitada de cinzas com potência de sucção duradoura, graças ao sistema de limpeza de filtro Kärcher ReBoost: O aspirador de cinzas sem fios alimentado a bateria da Kärcher, com bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V. Para remover facilmente as cinzas frias da churrasqueira ou da lareira.

      Candidatura

      Sem cabos, sem limites: O aspirador de cinzas a bateria AD 2 Battery da Kärcher

      Para garantir que só fiquem boas recordações da noite romântica à lareira ou do churrasco com os amigos: O versátil aspirador de cinzas e líquidos secos alimentado a bateria AD 2 Battery. A diversidade comprovada de aplicações para churrasqueiras, cinzeiros e braseiros está agora disponível em formato móvel. A bateria AD 2 faz parte da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V e garante uma remoção segura das cinzas, sem a confusão de cabos e sem contacto com a sujidade. E, graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost, restaura a potência de sucção com o premir de um botão, mesmo com cinzas finas.

      Man vacuums his barbecue with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

      Para remover facilmente as cinzas frias da churrasqueira a carvão: graças à bateria substituível de 18 V sem cabo de extensão.

      Man is vacuuming his fireplace with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

      Aspiração conveniente da lareira com potência de sucção sustentada, graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost.

      Removing dry dirt with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

      Para uso versátil dentro e fora de casa, para remoção de sujeira seca.

      Exchaning battery ofKärcher battery-powered ash and dry vacuum cleaners

      Pode ser utilizado em qualquer lugar graças à potente bateria substituível de 18 V da plataforma de baterias Kärcher Battery Power.

      Funções

      Graças a funções inteligentes, como a limpeza do filtro ReBoost e a utilização de materiais resistentes ao fogo, o aspirador de cinzas alimentado a bateria não deixa nada a desejar e remove cinzas frias num instante.

      Limpeza do filtro ReBoost

      Limpeza potente do filtro com o premir de um botão para uma potência de sucção constantemente elevada, mesmo com grandes quantidades de sujidade.

      Armazenamento de mangueiras

      Encaixe prático da mangueira de sucção (para limpeza do filtro) ou acessórios, para que estejam sempre à mão.

      Trava de liberação da bateria

      Botão de liberação para remoção fácil da bateria substituível.

      Bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V

      Bateria com visor LCD e tecnologia em tempo real para exibir o nível de carga da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.

      Alças de fixação convenientes

      Um movimento da mão é suficiente para abrir o recipiente.

      Pega prática para esvaziar

      Graças à pega ergonómica do recipiente, este pode ser esvaziado sem esforço e sem sujar as mãos.

      Sistema de filtragem de 1 componente

      Composto por um filtro plano plissado e um filtro metálico para poeira grossa, para esvaziar e limpar facilmente o recipiente sem entrar em contacto com a sujidade.

      Recipiente metálico e material resistente ao fogo

      Recipiente metálico, mangueira de sucção metálica e materiais resistentes ao fogo: Máxima segurança ao aspirar cinzas – mesmo em caso de utilização incorreta.

      Mangueira de sucção flexível

      Mangueira de sucção metálica revestida com tubo manual biselado para uma limpeza flexível e prática – também em cantos.

      18 V Battery Power
      Aqui pode encontrar todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.
      Corded ash and dry vacuum cleaners
      Pode encontrar os nossos aspiradores com fio para cinzas e líquidos secos aqui.