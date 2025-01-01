NADA IMPEDE O SEU ENTUSIASMO.
Sem cabos, para uma liberdade absoluta. Sem cabos a atrapalhar, o seu WD 3-18 não conhece limites. Então, por que deveria fazê-lo? Continue a fazer o que deseja em sua casa e longe dela, graças à tecnologia em tempo real que sempre permite saber quanto de bateria e tempo ainda tem disponível. E, como já o habituámos, não importa se está molhado ou seco, grosso ou fino, dentro ou fora. A potência de sucção superior da gama WD Battery e a remoção eficaz e sem resíduos da sujidade em todas as superfícies do chão vão trazer de volta o efeito WOW em todo o lado, o tempo todo.