Tensão: 18 V

Motor: 18 V

Consumo nominal de energia: 250 W

Capacidade do recipiente: 7 l

Comprimento da mangueira de sucção: 1,20 m

Tempo de funcionamento da bateria: Aproximadamente. 10 min*

Filtro: Filtro de cartucho

Peso sem acessórios: 3,1 kg

Bocal para fendas: Sim

Bocal para estofos: Sim

Bocal para o chão: Não

Carregador de bateria incluído: Alimentação da bateria Carregador padrão de 18 V

Bateria incluída: 18 V/2,5 Ah

* Tempo máximo de funcionamento com uma bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah

Precisa aspirar rapidamente o seu carro? Sem problema! Graças aos acessórios especiais para limpeza interior do automóvel e ao design compacto, o aspirador com bateria para líquidos e sólidos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V impressiona pela sua versatilidade e amplia os limites da limpeza. Uma potência em miniatura!