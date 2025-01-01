      Aspiradores com bateria para líquidos e sólidos

      Liberdade ilimitada – seja no barracão do jardim, no carro ou no pátio: Os versáteis aspiradores sem fio de 18 V/36 V para líquidos e sólidos declaram guerra a qualquer tipo de sujeira e combinam as vantagens dos aspiradores a bateria para líquidos e sólidos. Seja em solo molhado ou seco, a bateria substituível Kärcher Battery Power significa que os dispositivos estão prontos para uso a qualquer momento, mesmo que não haja uma tomada elétrica por perto. E, para uma flexibilidade ainda maior, as baterias também podem ser utilizadas noutros dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V ou 36 V.

      NADA IMPEDE O SEU ENTUSIASMO.

      Sem cabos, para uma liberdade absoluta. Sem cabos a atrapalhar, o seu WD 3-18 não conhece limites. Então, por que deveria fazê-lo? Continue a fazer o que deseja em sua casa e longe dela, graças à tecnologia em tempo real que sempre permite saber quanto de bateria e tempo ainda tem disponível. E, como já o habituámos, não importa se está molhado ou seco, grosso ou fino, dentro ou fora. A potência de sucção superior da gama WD Battery e a remoção eficaz e sem resíduos da sujidade em todas as superfícies do chão vão trazer de volta o efeito WOW em todo o lado, o tempo todo.

      Características

      Bateria substituível de 18 V – compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.

      O estado da bateria é apresentado no visor LCD em tempo real (tecnologia Real Time).

      Armazenamento prático de acessórios: Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e facilmente acessível.

      Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo: A mangueira de sucção pode ser guardada de forma a economizar espaço, pendurando-a na cabeça do dispositivo.

      Função sopradora para locais de difícil acesso.

      Limpeza a vácuo com água facilitada – para grandes e pequenas quantidades de água.

      Pega de transporte com formato ergonómico.

      18 V + 18 V = 36 V Potência: Potente motor de 36 V alimentado por duas baterias de iões de lítio de 18 V.

      Tecnologia patenteada de remoção de filtros: Remover o filtro abrindo a caixa do filtro é tão simples que leva apenas alguns segundos – e não há necessidade de entrar em contacto com a sujidade.

      Destaques

      Máxima liberdade de movimentos e imediatamente pronto a usar

      Precisa aspirar um carro sem tomada elétrica por perto? A garrafa de água caiu no chão? Isso não é problema graças aos dispositivos WD com bateria: Aspirador sem fios para líquidos e sólidos num único aparelho.

      Destaques WD 1

      Bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V

      Simples, rápido e prático de trocar, com um visor LCD integrado para verificar o estado da bateria (Real Time Technology). Dez minutos de potência de sucção graças à potente tecnologia Kärcher Battery Power.

      Filtro de cartucho

      Limpeza a seco e a húmido sem ter de trocar o filtro – rápido e fácil. Também adequado para aspirar pequenas quantidades de água.

      Acessórios práticos e arrumação

      Acessórios especiais para limpeza interior do carro podem ser convenientemente guardados no dispositivo, sempre ao alcance das mãos. Além disso, a mangueira de sucção pode ser convenientemente fixada ao dispositivo com uma tira elástica.

      Função prática do ventilador

      As folhas espalhadas podem ser facilmente removidas de espaços apertados.

      Destaques WD 4-18 S

      Armazenamento prático de mangueiras

      A mangueira de sucção pode ser guardada de forma a economizar espaço, pendurando-a na cabeça do dispositivo.

      Função prática do ventilador

      Nos locais onde não é possível aspirar, pode-se utilizar a prática função sopradora.

      18 V + 18 V = 36 V de potência

      Potente motor de 36 V alimentado por duas baterias de iões de lítio de 18 V.

      Filtro plano plissado em caixa de filtro removível

      Remover o filtro abrindo a caixa do filtro é tão simples que leva apenas alguns segundos – e não há necessidade de entrar em contacto com a sujidade.

      Clipes para bocal de chão

      Os bicos para pavimentos especialmente desenvolvidos podem ser rápida e facilmente adaptados a sujidade húmida ou seca e garantem uma recolha perfeita da sujidade.

      18 V Kärcher Battery Power

      Conjunto de baterias compactas WD 1

      Tensão: 18 V
      Motor: 18 V
      Consumo nominal de energia: 250 W
      Capacidade do recipiente: 7 l
      Comprimento da mangueira de sucção: 1,20 m
      Tempo de funcionamento da bateria: Aproximadamente. 10 min*
      Filtro: Filtro de cartucho
      Peso sem acessórios: 3,1 kg
      Bocal para fendas: Sim
      Bocal para estofos: Sim
      Bocal para o chão: Não
      Carregador de bateria incluído: Alimentação da bateria Carregador padrão de 18 V
      Bateria incluída: 18 V/2,5 Ah

      * Tempo máximo de funcionamento com uma bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah

      Precisa aspirar rapidamente o seu carro? Sem problema! Graças aos acessórios especiais para limpeza interior do automóvel e ao design compacto, o aspirador com bateria para líquidos e sólidos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V impressiona pela sua versatilidade e amplia os limites da limpeza. Uma potência em miniatura!

      Conjunto de baterias WD 2-18

      Tensão: 18 V
      Motor: 18 V
      Consumo nominal de energia: 270 W
      Capacidade do recipiente: 12 l
      Comprimento da mangueira de sucção: 1,80 m
      Tempo de funcionamento da bateria: 10 min*
      Filtro: Filtro de espuma
      Peso sem acessórios: 3,4 kg
      Bocal para fendas: Sim
      Bocal para estofos: Não
      Bocal para o chão: Sim
      Carregador de bateria incluído: Alimentação da bateria Carregador padrão de 18 V
      Bateria incluída: 18 V/2,5 Ah

      * Tempo máximo de funcionamento com uma bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah

      Compacto e flexível. O aspirador de líquidos com bateria WD 2-18, que também lida facilmente com sujidade seca, oferece boa potência de sucção e um alto nível de versatilidade de aplicação. Em comparação com o WD 1 Compact, mais pequeno, o WD 2-18 vem com um bocal para o chão e rodízios, e oferece um recipiente para resíduos 5 litros maior.

      Conjunto de baterias WD 3-18/Conjunto de baterias WD 3-18 S

      Tensão: 18 V
      Motor: 18 V
      Consumo nominal de energia: 270 W
      Capacidade do recipiente: 17 l
      Comprimento da mangueira de sucção: 2,0 m
      Tempo de funcionamento da bateria: 20 min*
      Filtro: Filtro de cartucho
      Peso sem acessórios: 3,8 kg/4,1 kg
      Bocal para fendas: Sim
      Bocal para estofos: Não
      Bocal para o chão: Sim
      Carregador de bateria incluído: Alimentação da bateria Carregador padrão de 18 V
      Bateria incluída: 18 V/5,0 Ah

      * Tempo máximo de funcionamento com uma bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah

      Para ainda mais sujidade e também para limpeza a seco: O WD 3-18 com recipiente de plástico robusto e o WD 3 18 S com reservatório de água em aço inoxidável. Estes oferecem uma capacidade adicional de 5 litros em comparação com o WD 2-18 e, com a bateria substituível de 5,0 Ah incluída no conjunto, impressionam com o dobro do tempo de funcionamento ininterrupto de 20 minutos.

      Conjunto de duas baterias WD 4-18/Conjunto de duas baterias WD 4-18 S

      Tensão: 2 x 18 V
      Motor: 36 V
      Consumo nominal de energia: 380 W
      Capacidade do recipiente: 20 l
      Comprimento da mangueira de sucção: 2,20 m
      Autonomia da bateria: 28 minutos*
      Filtro: Filtro plano plissado
      Peso sem acessórios: 6,6 kg/7,0 kg
      Bocal para fendas: Sim
      Bocal para estofos: Não
      Bocal para o chão: Sim
      Carregador de bateria incluído: Carregador rápido de bateria dupla de 18 V
      Bateria incluída: 2 x 18 V/5,0 Ah

      * Tempo máximo de funcionamento com 2 baterias intercambiáveis Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah

      Potente e portátil: o WD 4-18 Dual e a variante em aço inoxidável WD 4-18 S Dual apresentam a maior potência de sucção da gama Kärcher Home &amp; Garden. O que o torna tão especial? Um potente motor de 36 V alimentado por duas baterias de 18 V ligadas em série. Quer a sujidade seja grossa, fina, molhada ou seca, o WD 4-18 Dual e o WD 4-18 S Dual conseguem recolher tudo.

      36 V Kärcher Battery Power

      Conjunto de baterias WD 3/Conjunto de baterias WD 3 Premium

      Tensão: 36 V
      Consumo nominal de energia: 300 W
      Capacidade do recipiente: 17 l
      Comprimento da mangueira de sucção: 2,0 m
      Tempo de funcionamento da bateria: Aproximadamente 15 minutos*
      Peso sem acessórios: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
      Bocal para fendas: Sim
      Bocal para estofos: Não
      Bocal para o chão: Sim
      Carregador de bateria incluído: Alimentação da bateria Carregador padrão de 36 V
      Bateria incluída: 36 V/2,5 Ah

      * Desempenho máximo com uma bateria substituível Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah

      Mais liberdade de movimento do que nunca, mas com potência de sucção extra! O aspirador de pó e líquidos WD 3 Battery oferece liberdade sem fios, sem comprometer a funcionalidade total. Quer a sujidade seja grossa, fina, molhada ou seca, a WD 3 Battery consegue limpar tudo.

      Plataforma de baterias Kärcher Battery Power

      18 V Battery Power

      Aqui pode encontrar todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.

      O soprador de folhas sem fios e aspirador de jardim é um produto da gama de baterias de 18 V da Kärcher. Descubra a grande variedade de produtos e veja quais outros dispositivos são compatíveis com a bateria de 18 V.

      Units of the 36 V Kärcher Battery Power battery platform

      Aqui pode encontrar todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 36 V.

      Para ainda mais potência, os sopradores de folhas e aspiradores de jardim a bateria também estão disponíveis na variante de 36 V. Além disso, existem inúmeros outros produtos com os quais a bateria de 36 V pode ser combinada.

