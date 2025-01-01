Elimine a necessidade de produtos químicos
Os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher precisam apenas de vapor para remover até 99,999%* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99%** de todas as bactérias domésticas comuns.
A limpeza pode ser frustrante e, por vezes, enlouquecer-te se os teus aparelhos de limpeza não proporcionarem o efeito WOW desejado. Com os nossos produtos WOW ultraleves e inovadores para interiores, a limpeza já não o deixará louco!
Os nossos aspiradores para janelas limpam janelas e superfícies lisas três vezes mais rápido do que a limpeza manual, sem deixar marcas ou pingos de água suja.
Os nossos produtos de limpeza para pavimentos deixam o seu chão brilhante – limpando muito mais profundamente e exigindo muito menos esforço do que qualquer esfregona.
Para estúdios, para casas grandes, para quem sofre de alergias, com bateria ou sem saco: Temos o aspirador certo para qualquer tipo de pó.
Com os robustos aspiradores de pó e água Kärcher, pode eliminar facilmente até mesmo a sujidade mais grossa ou húmida.
Com os nossos produtos de limpeza por extração por pulverização, remove até a sujidade mais difícil, em quase todas as superfícies têxteis. Ideal para quem sofre de alergias e famílias com animais de estimação.
E já não precisa de se preocupar com a tediosa tarefa de limpar o chão, porque os aspiradores e esfregões robóticos da Kärcher tratam disso. Os pisos duros e os tapetes de pelo curto são limpos automaticamente.
* Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando durante 30 segundos na configuração máxima de vapor em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), podem ser eliminados na maioria das superfícies lisas e duras da casa (germe de teste: vírus vaccinia Ankara modificado).
** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s, utilizando a configuração máxima de vapor e em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns na maioria das superfícies lisas e duras da casa são eliminadas (germes de teste: Enterococcus hirae).