      NÃO DEIXE QUE A LIMPEZA O ENLOQUEÇA.

      A limpeza pode ser frustrante e, por vezes, enlouquecer-te se os teus aparelhos de limpeza não proporcionarem o efeito WOW desejado. Com os nossos produtos WOW ultraleves e inovadores para interiores, a limpeza já não o deixará louco!

      Kärcher steam cleaners

      Elimine a necessidade de produtos químicos

      Os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher precisam apenas de vapor para remover até 99,999%* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99%** de todas as bactérias domésticas comuns.

      Os nossos aparelhos de limpeza a vapor
      Kärcher Window Vacs

      Garanta uma visão clara

      Os nossos aspiradores para janelas limpam janelas e superfícies lisas três vezes mais rápido do que a limpeza manual, sem deixar marcas ou pingos de água suja.

      Os nossos aspiradores sem fios para janelas
      Kärcher floor cleaners

      Transforme qualquer piso no seu palco

      Os nossos produtos de limpeza para pavimentos deixam o seu chão brilhante – limpando muito mais profundamente e exigindo muito menos esforço do que qualquer esfregona.

      Os nossos produtos de limpeza para pavimentos
      Kärcher vacuum cleaners

      Cresça junto com as suas tarefas

      Para estúdios, para casas grandes, para quem sofre de alergias, com bateria ou sem saco: Temos o aspirador certo para qualquer tipo de pó.

      Os nossos aspiradores
      Kärcher wet and dry vacuum cleaners

      Simplesmente livre-se de tudo isso

      Com os robustos aspiradores de pó e água Kärcher, pode eliminar facilmente até mesmo a sujidade mais grossa ou húmida.

      Os nossos aspiradores para líquidos e sólidos
      Kärcher spray extraction cleaners

      A sua nova limpeza

      Com os nossos produtos de limpeza por extração por pulverização, remove até a sujidade mais difícil, em quase todas as superfícies têxteis. Ideal para quem sofre de alergias e famílias com animais de estimação.

      Os nossos produtos de limpeza por extração por pulverização
      Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

      Faça o que quiser

      E já não precisa de se preocupar com a tediosa tarefa de limpar o chão, porque os aspiradores e esfregões robóticos da Kärcher tratam disso. Os pisos duros e os tapetes de pelo curto são limpos automaticamente.

      Os nossos aspiradores e esfregões robóticos

      * Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando durante 30 segundos na configuração máxima de vapor em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), podem ser eliminados na maioria das superfícies lisas e duras da casa (germe de teste: vírus vaccinia Ankara modificado).

      ** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s, utilizando a configuração máxima de vapor e em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns na maioria das superfícies lisas e duras da casa são eliminadas (germes de teste: Enterococcus hirae).