O princípio para a altura de corte da relva é: nem demasiado curta, nem demasiado longa. Isso parece vago, mas o quão curta ou longa a relva deve ser cortada depende, de facto, de alguns fatores. Cortá-la demasiado curta danifica o relvado e até as raízes da relva – especialmente nas épocas secas e quentes do ano. A consequência são então manchas castanhas. Ou, por outras palavras: a luz solar direta (em excesso) é tóxica! Se a relva estiver demasiado curta, é fortemente atingida pela luz solar e perde força. Isto pode levar a que as ervas daninhas se espalhem e tomem conta do relvado pouco a pouco. Isto, por sua vez, também pode acontecer se a relva estiver demasiado longa. Para que a relva esteja na altura de corte ideal, os cortadores de relva podem ser ajustados manualmente para várias alturas de corte.

A regra de um terço e o que é conhecido como ponto de vegetação são importantes neste contexto. Este pode ser encontrado sensivelmente a meia altura de uma lâmina de relva. Se cortar mais, demora bastante tempo até que os rebentos se recuperem disso – o crescimento saudável da relva é dificilmente possível, especialmente porque o aumento da luz solar também incomoda o relvado cortado. O que significa isso em termos concretos? Uma relva só deve ser sempre encurtada até um terço da altura a que cresceu atualmente. Isto significa que dois terços permanecem, o que está perfeitamente de acordo com a altura de corte respetivamente recomendada. Supondo que vá de férias e a relva cresça 15 centímetros nesse período, então deve apará-la apenas cerca de cinco centímetros, ou seja, não mais curta do que 10–11 centímetros. A dica de especialista é a seguinte: Para um relvado saudável, é melhor cortar um pouco menos por utilização, fazê-lo regularmente e ter em conta o clima e a condição das lâminas de relva.

Um truque para uma altura de corte de relva uniforme é não entrar nas áreas de relva por cortar, pois, caso contrário, as lâminas de relva dobram-se e não se levantam novamente de imediato.