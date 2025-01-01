      Cortar a relva: Tudo o que precisa de saber, mais dicas e truques

      Assim que a estação de jardinagem arranca, cá estamos nós novamente – uma limpeza de primavera do jardim está pela frente. E há muito que fazer! É nesta altura que os arbustos e as sebes precisam de ser sustentados e as árvores podadas. Deve dar particular atenção à relva, pois esta requer muita manutenção na primavera e nos meses seguintes para se manter verde durante toda a estação. Quais são as perguntas típicas e os pontos principais quando se trata de cortar a relva? Um guia para a relva perfeita.

      Cinco perguntas frequentes sobre o corte da relva

      Todo o jardineiro amador sabe que mal saiu do jardim por alguns dias e a relva começa a brotar como fogo selvagem. Mas simplesmente cortar de imediato sem ter em conta quaisquer dicas e regulamentos não seria inteligente. Muitas meias verdades circulam ao conversar com um vizinho ou num encontro regular de grupo, mas o que é realmente verdade?

      Mowing the lawn with a Kärcher lawn mower

      Como se corta a relva corretamente?

      Para um padrão de corte uniforme e sem riscos, o cortador de relva deve sobressair na área já cortada com a largura de aproximadamente uma roda. Deve também cortar sempre as inclinações horizontalmente, atravessando a rampa. Assim, não há risco de ferimentos do cortador de relva se escorregar. As extremidades da relva podem ser deixadas para o fim e depois aparadas na perfeição com tesouras manuais ou com um aparador de relva a bateria.

      Cortar a relva no verão: Deve cortar a relva quando está calor?

      Isso não é aconselhável. A relva não deve ser cortada de forma muito intensiva durante os períodos quentes e secos no verão. A razão é que as lâminas de relva mais longas protegem o solo e as raízes da relva de secarem demasiado, garantindo assim um crescimento saudável da planta.

      Cortar a relva e as estações: A partir de quando e com que frequência cortar a relva

      A relva deve ser cortada pela primeira vez quando a estação de jardinagem começa na primavera. A partir daí, o ideal é cortar a relva uma ou duas vezes por semana até ao outono. As gramíneas crescem especialmente rápido entre maio e junho; neste período, deve definitivamente cortar a relva uma vez por semana. No inverno, a relva não cresce devido às temperaturas frias, por isso também não há necessidade de a cortar.

      É aconselhável cortar uma relva molhada?

      Não, não deve cortar uma relva húmida. Isto deve-se ao facto de as lâminas de relva não serem cortadas de forma limpa quando estão húmidas e, consequentemente, ficarem coladas. Isto leva a um resultado de corte irregular. É necessário mais esforço, pois o material de corte aglomera-se em vez de se espalhar ou de voar completamente para o saco apanhador de relva.

      A relva cortada deve ficar no relvado?

      Uma questão muito discutida. Existem vantagens e desvantagens tanto na prática de mulching (com a Kärcher, um kit de mulching está incluído no âmbito de fornecimento dos cortadores de relva a bateria) como no corte da relva à maneira tradicional. As vantagens do corte com mulch são menos feltro de relva, não há eliminação do material de corte e menos uso de fertilizante. Mas tem de cortar com mais frequência e só o pode fazer se o tempo estiver seco. As vantagens de cortar a relva de forma tradicional são uma área de relva limpa, um corte menos frequente e o facto de os recortes de relva poderem ser usados como fertilizante para flores. As desvantagens deste método são que mais nutrientes são perdidos, um relvado cortado deve ser fertilizado e surge trabalho adicional no que toca à eliminação do material de corte.

      Mulching with the Kärcher lawn mower

      Cortar a relva: A altura de corte certa para a relva

      O princípio para a altura de corte da relva é: nem demasiado curta, nem demasiado longa. Isso parece vago, mas o quão curta ou longa a relva deve ser cortada depende, de facto, de alguns fatores. Cortá-la demasiado curta danifica o relvado e até as raízes da relva – especialmente nas épocas secas e quentes do ano. A consequência são então manchas castanhas. Ou, por outras palavras: a luz solar direta (em excesso) é tóxica! Se a relva estiver demasiado curta, é fortemente atingida pela luz solar e perde força. Isto pode levar a que as ervas daninhas se espalhem e tomem conta do relvado pouco a pouco. Isto, por sua vez, também pode acontecer se a relva estiver demasiado longa. Para que a relva esteja na altura de corte ideal, os cortadores de relva podem ser ajustados manualmente para várias alturas de corte.

      A regra de um terço e o que é conhecido como ponto de vegetação são importantes neste contexto. Este pode ser encontrado sensivelmente a meia altura de uma lâmina de relva. Se cortar mais, demora bastante tempo até que os rebentos se recuperem disso – o crescimento saudável da relva é dificilmente possível, especialmente porque o aumento da luz solar também incomoda o relvado cortado. O que significa isso em termos concretos? Uma relva só deve ser sempre encurtada até um terço da altura a que cresceu atualmente. Isto significa que dois terços permanecem, o que está perfeitamente de acordo com a altura de corte respetivamente recomendada. Supondo que vá de férias e a relva cresça 15 centímetros nesse período, então deve apará-la apenas cerca de cinco centímetros, ou seja, não mais curta do que 10–11 centímetros. A dica de especialista é a seguinte: Para um relvado saudável, é melhor cortar um pouco menos por utilização, fazê-lo regularmente e ter em conta o clima e a condição das lâminas de relva.

      Um truque para uma altura de corte de relva uniforme é não entrar nas áreas de relva por cortar, pois, caso contrário, as lâminas de relva dobram-se e não se levantam novamente de imediato.

      Cortador de relva, aparador, robô? Cortar a relva dependendo dos requisitos

      Muitos jardineiros amadores perguntam a si próprios qual ferramenta de jardim tornará a relva perfeita. Usa um cortador de relva clássico com cesto de recolha, um cortador de relva para mulching ou uma solução 2-em-1 com um kit de mulching (com a Kärcher, incluído no âmbito de fornecimento)? Ou, em vez disso, um aparador – e se sim, deve ser a bateria ou não? Além disso, existem cortadores de relva robóticos que assumem o trabalho de corte completamente, enquanto se pode recostar na espreguiçadeira do seu jardim. O velho cortador de relva com um cabo de alimentação ainda pode estar no pavilhão, mas cortar a relva com ele não é realmente muito divertido – demasiado volumoso, demasiado pesado e pouca potência! Muitas perguntas e opções que podem confundi-lo rapidamente.

      A seleção de um dispositivo depende de algumas características de qualidade, além do perfil de requisitos para o seu próprio jardim e do gosto pessoal. Em primeiro lugar, o novo dispositivo para cortar a relva deve funcionar de forma fiável. Se optar por dispositivos a bateria, deve ser capaz de trabalhar com a bateria o máximo de tempo possível. Assim, o que é conhecido como desempenho de área (m² por carga de bateria para cortadores de relva; m por carga de bateria para aparadores de relva, bem como para tesouras de relva e arbustos) especifica o tempo de funcionamento do dispositivo. O desempenho da área pode variar dependendo da qualidade e do perfil do relvado. Deve também ter em mente a largura e a altura de corte. Especialmente no que diz respeito à altura de corte, depende de quais são as condições do jardim. A relva é plana ou há ondulações?

      Kärcher lawn mower: The classic for mowing the lawn

      O clássico para cortar a relva: O cortador de relva

      Essencialmente, tem a escolha entre cortadores de relva com fio, como um modelo a gasolina ou com uma bateria. Qual é o melhor? Os modernos cortadores de relva a bateria não são de modo algum inferiores aos cortadores de relva a gasolina. Pelo contrário! No que diz respeito ao volume, tempo de configuração e manutenção, cada vez mais jardineiros amadores estão a escolher cortadores de relva a bateria. O facto de estes terem vantagem sobre as gerações mais antigas de cortadores de relva com cabos de alimentação pode ser rapidamente explicado da seguinte forma. São mais leves e mais silenciosos – e não são um perigo de tropeçar devido à falta de cabo.

      No que toca à questão do manuseamento, em particular, deve considerar precisamente de quais propriedades não quer abdicar. O cortador de relva deve ser o mais leve possível, para que seja fácil de empurrar e fácil de arrumar? Deve também ser dobrável, bem como ter uma pega para transporte e para um ajuste conveniente da altura de corte?

      Manchas de relva isoladas e irregulares? Um aparador de relva a bateria ajuda.

      O segredo para as bordas de relva perfeitas: Para áreas inacessíveis do relvado, não se pode contornar sem um aparador de relva a bateria. Equipado com um fio de aparar ou lâmina de plástico de rotação rápida, apara de forma fiável a relva e as ervas daninhas.

      Devido à sua operação a bateria, os aparadores são muito silenciosos, e o ruído de funcionamento pode ser reduzido ainda mais através da utilização de lâminas de plástico. No que diz respeito ao manuseamento, uma alça de ombro incluída no âmbito de fornecimento, bem como botões de aparador rotativos e pegas ajustáveis em altura facilitam consideravelmente o trabalho.

      Como os fios do aparador giram a alta velocidade e partes da relva ou pedras soltas podem ser projetadas, é essencial usar óculos de segurança e calçado resistente. Da mesma forma, deve manter distância de árvores e plantas ornamentais, bem como de pátios de madeira, para evitar danos.

      Muito prático: Pode obter fios de aparar disponíveis ao metro numa loja de bricolage se ficarem gastos, e enrolá-los na bobina do aparador de relva com bastante facilidade por si mesmo desta forma.

      Kärcher battery lawn trimmer for isolated and uneven patches of lawn
      Kärcher robotic lawn mowers for automatic mowing

      Pequeno, mas potente! Os cortadores de relva robóticos estão na moda.

      Nos últimos anos, os cortadores de relva robóticos tornaram-se cada vez mais populares. O lema é claro: O robô faz o trabalho, e você recosta-se e desfruta de uma pausa. Mas de que depende a manutenção automática da relva?

      Dependendo do tamanho da sua própria área de relva, pode valer a pena olhar para o tamanho exato e o tempo de funcionamento da bateria do respetivo modelo. Se o jardim for bastante estreito e sinuoso, a seleção ideal é um pequeno cortador de relva robótico. Quando se trata de trabalho de corte, é feita uma distinção entre cortadores rotativos e cortadores de barra de foice. Estes últimos têm lâminas maiores e, portanto, são adequados para relva espessa, onde, ocasionalmente, podem estar frutas caídas ou ramos.

      O princípio é rapidamente explicado. Existe uma estação de carregamento a partir da qual o cortador de relva robótico arranca (e onde é carregado automaticamente). Os modelos que navegam através de uma chamada antena RTK são adequados para um arranque descomplicado. Isto elimina a necessidade de enterrar fios delimitadores. Ao escolher o dispositivo certo, os utilizadores também devem procurar dispositivos potentes que sejam capazes de cortar a relva durante o dia, para não pôr em perigo pequenos animais à noite. Os cortadores robóticos com câmara também evitam obstáculos em movimento ou animais como ouriços. Uma tração integral fornece a propulsão necessária em terrenos íngremes e garante uma tração suave para a relva, especialmente ao virar. A altura de corte correta – dependendo da estação e do clima – pode ser convenientemente definida através de uma aplicação em muitos modelos.

