      DESCONGELAR UM CARRO: AS MELHORES DICAS E TRUQUES

      Os condutores que não têm garagem conhecem bem o problema dos vidros congelados no inverno. Ter de descongelar o carro, especialmente de manhã cedo, não só consome tempo como também é cansativo. Poupe tempo precioso com estas dicas sobre como descongelar um carro sem esforço e sem ficar com as mãos frias e molhadas.

      Como descongelar um carro rapidamente

      Quer simplesmente entrar no carro de manhã e seguir rapidamente para o trabalho? Durante os meses frios de inverno, isso muitas vezes não é possível, porque o carro precisa primeiro de ser descongelado. A tendência é recorrer ao clássico raspador de gelo. Existe uma grande variedade de raspadores de gelo, desde os pequenos de plástico aos feitos de metal, raspadores aquecidos ou combinações de raspador e escova. Estes últimos removem rapidamente a neve do carro e evitam que tenha de usar as mãos ou uma escova separada. Uma vantagem dos raspadores de metal é que conseguem remover facilmente camadas espessas de gelo, e a lâmina é geralmente substituível. Os raspadores de plástico tendem a desgastar-se com o tempo e a ficar cegos, tornando o raspador inútil e exigindo substituição. No entanto, em todos os tipos de raspadores existe uma desvantagem crucial: é necessário esforço físico para descongelar o carro. Isto não só é cansativo como também consome tempo e normalmente faz com que acabe com as mãos frias e molhadas.

      Pode descongelar o carro mais rapidamente e com pouco esforço ao utilizar um raspador de gelo elétrico. Os vidros congelados podem ser libertados do gelo em poucos minutos.

      A melhor forma de descongelar eletricamente os vidros do carro

      O Raspador de Gelo Elétrico EDI 4 possui um disco com seis lâminas de plástico que remove o gelo ao rodar rapidamente. Não é mais necessário raspar o gelo com esforço, pois o raspador elétrico faz quase todo o trabalho sozinho. Eis como:

      1. Segure o EDI 4 e ligue o dispositivo, de forma que o LED verde se acenda.
      2. Remova a tampa de segurança.
      3. Coloque o raspador de gelo no vidro do carro. O disco do dispositivo começa a girar ao aplicar uma pressão ligeira.
      4. Guie o dispositivo de forma uniforme sobre a superfície para descongelar os vidros do carro. Trabalhe de cima para baixo; basta aplicar pressão ligeira para o raspador funcionar. Para camadas de gelo mais espessas, mantenha o dispositivo numa mesma área até que o gelo seja removido.
      5. Ao terminar de descongelar o carro: retire o EDI 4 do vidro, desligue-o e volte a colocar a tampa de segurança.
      6. Se necessário, varra o gelo solto dos discos com uma escova macia.

      O EDI 4 está pronto a usar mesmo a temperaturas muito baixas, até -20 °C. Normalmente, demora cerca de 3 minutos para descongelar os vidros dianteiros, traseiros e laterais. Um carregamento de 15 minutos da bateria é, portanto, suficiente para toda a semana de trabalho. Quando a bateria se esgota, pode ser recarregada confortavelmente em casa ou, opcionalmente, com o carregador de carro durante a condução.

      Kärcher: Using the EDI 4 de-icer

      Dicas de utilização do Raspador de Gelo Elétrico

      • O EDI 4 desliga-se automaticamente após 30 segundos e pode ser reativado pressionando novamente o botão de ligar/desligar.
      • O disco rotativo é feito de plástico, semelhante aos raspadores de gelo comercialmente disponíveis. No entanto, deve ter-se cuidado e o raspador elétrico deve ser utilizado apenas em vidros limpos. Um disco sujo pode causar riscos devido à ação de rotação.
      • Mantenha o dispositivo afastado das borrachas das janelas.
      • Com o conjunto de limpeza do disco para carro, disponível opcionalmente, o raspador elétrico pode ser utilizado durante todo o ano.

      Melhor forma de descongelar os vidros do carro com remédios caseiros

      Além dos raspadores de gelo, também podem ser utilizados sprays descongelantes para carros. Basta pulverizá-los nas superfícies geladas, e o gelo no para-brisas e noutras partes do carro dissolve-se devido aos álcoois presentes no spray. Depois, só é necessário limpar os vidros. Recomenda-se pulverizar uma camada fina adicional de spray nos vidros, para que as superfícies se mantenham livres de gelo. Os sprays descongelantes também podem ajudar com fechaduras congeladas.

      O sal é outro remédio caseiro que pode ser usado para descongelar o carro. Tal como na estrada, ajuda a impedir a formação de gelo nos vidros. Para isso, adicione 6 colheres de sopa de sal a 1 litro de água e pulverize a mistura generosamente nos vidros, fechaduras e borrachas das portas, de preferência à noite. Isto evita ter de descongelar o carro na manhã seguinte. Dica: espere que os grãos de sal se dissolvam completamente, caso contrário podem riscar o vidro e a pintura.

      Embora possa parecer óbvio, não se deve usar água quente para descongelar o carro. Isto deve-se ao facto de a mudança súbita de temperatura no para-brisas causada pela água a ferver poder provocar fissuras.

      Dicas

      Também pode preparar um descongelante barato e eficaz em casa. Para isso, misture 3 partes de vinagre com 1 parte de água e coloque a solução num frasco de spray. Em seguida, pulverize a mistura nos vidros congelados. A desvantagem deste remédio caseiro é que só funciona em camadas finas de gelo. O vinagre também pode danificar borrachas, plásticos e pintura.

      As melhores dicas para evitar vidros congelados:

      • Ao usar uma cobertura protetora no para-brisas, consegue poupar-se de ter de descongelar grande parte do carro. Assim, só precisa de descongelar o vidro traseiro e os vidros laterais, poupando tempo.
      • Dobre os limpa-vidros durante a noite, para que as lâminas não congelem no para-brisas.
      • Se tiver um aquecedor de estacionamento, programe-o caso as temperaturas noturnas desçam abaixo de 0 °C.
      • Deixar o motor ligado enquanto descongela o carro não ajuda, porque demora muito tempo a aquecer quando a temperatura exterior está abaixo de zero. Além disso, deixar o motor ligado desnecessariamente prejudica o ambiente, o motor e o seu bolso. Em alguns países, isto é mesmo considerado ilegal e pode resultar em multa. Por isso, espere até os vidros estarem descongelados antes de ligar o motor. Durante a condução, o aquecimento pode estar ligado e direcionado para o para-brisas para evitar que congele novamente.
      • O excesso de humidade dentro do carro não só provoca vidros embaçados como também pode causar o congelamento do para-brisas pelo interior. Para resolver este problema, existem desumidificadores, mas até meias velhas cheias de arroz, sal, pó de café ou areia para gatos, colocadas na zona dos pés do carro, podem ajudar a absorver parte da humidade.

