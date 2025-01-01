DESCONGELAR UM CARRO: AS MELHORES DICAS E TRUQUES

Quer simplesmente entrar no carro de manhã e seguir rapidamente para o trabalho? Durante os meses frios de inverno, isso muitas vezes não é possível, porque o carro precisa primeiro de ser descongelado. A tendência é recorrer ao clássico raspador de gelo. Existe uma grande variedade de raspadores de gelo, desde os pequenos de plástico aos feitos de metal, raspadores aquecidos ou combinações de raspador e escova. Estes últimos removem rapidamente a neve do carro e evitam que tenha de usar as mãos ou uma escova separada. Uma vantagem dos raspadores de metal é que conseguem remover facilmente camadas espessas de gelo, e a lâmina é geralmente substituível. Os raspadores de plástico tendem a desgastar-se com o tempo e a ficar cegos, tornando o raspador inútil e exigindo substituição. No entanto, em todos os tipos de raspadores existe uma desvantagem crucial: é necessário esforço físico para descongelar o carro. Isto não só é cansativo como também consome tempo e normalmente faz com que acabe com as mãos frias e molhadas.

Pode descongelar o carro mais rapidamente e com pouco esforço ao utilizar um raspador de gelo elétrico. Os vidros congelados podem ser libertados do gelo em poucos minutos.