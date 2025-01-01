A preparação é fundamental
É um facto bem conhecido que não se pode fazer uma omelette sem partir ovos. Portanto, é lógico que não se pode esperar fazer projetos de bricolage sem encontrar muita sujidade e pó. Não se surpreenda se muita limpeza e arrumação estiverem planeadas após a conclusão do seu projeto de renovação. Isto é particularmente importante para quem sofre de alergias. Muitos entusiastas de bricolage recorrem a aspiradores comerciais para arrumar a sua oficina. Devido à sujidade grossa e à grande quantidade de pó, no entanto, estes aparelhos podem rapidamente atingir o seu limite. Para remover eficientemente pó fino e grosso ou para evitar que o pó seja criado em primeiro lugar, um aspirador de líquidos e sólidos é a melhor escolha. Além disso, filtros plissados planos especiais e sacos de filtro de velo concebidos para trabalhos de renovação são os mais adequados para aspirar pó fino. Estes filtros podem ser usados por períodos mais longos ao aspirar pó fino, uma vez que não entopem muito rapidamente e são mais fáceis de limpar.