      Arrumar e bricolar: Dicas práticas para entusiastas de bricolage

      Nada lhe dá mais satisfação do que criar algo com as suas próprias mãos! A primavera é a altura perfeita para a bricolage, quando o sol começa a aparecer e as noites se tornam mais longas. Se decidir dar o passo e iniciar um projeto em casa ou no jardim, saberá que estes projetos de bricolage envolvem muita sujidade e pó. Com estas dicas de bricolage, a sua oficina ficará com aspeto de nova assim que terminar a sua tarefa.

      A preparação é fundamental

      É um facto bem conhecido que não se pode fazer uma omelette sem partir ovos. Portanto, é lógico que não se pode esperar fazer projetos de bricolage sem encontrar muita sujidade e pó. Não se surpreenda se muita limpeza e arrumação estiverem planeadas após a conclusão do seu projeto de renovação. Isto é particularmente importante para quem sofre de alergias. Muitos entusiastas de bricolage recorrem a aspiradores comerciais para arrumar a sua oficina. Devido à sujidade grossa e à grande quantidade de pó, no entanto, estes aparelhos podem rapidamente atingir o seu limite. Para remover eficientemente pó fino e grosso ou para evitar que o pó seja criado em primeiro lugar, um aspirador de líquidos e sólidos é a melhor escolha. Além disso, filtros plissados planos especiais e sacos de filtro de velo concebidos para trabalhos de renovação são os mais adequados para aspirar pó fino. Estes filtros podem ser usados por períodos mais longos ao aspirar pó fino, uma vez que não entopem muito rapidamente e são mais fáceis de limpar.

      Bricolage no Jardim: Embeleze o exterior

      Quando as temperaturas começam a subir na primavera, a natureza acorda do seu sono de inverno, o que sinaliza que é hora de arranjar o jardim e, portanto, hora de bricolage! O pátio, os canteiros de flores e vegetais, e o mobiliário de jardim precisam de alguns cuidados depois de terem sido negligenciados durante o inverno. Os cuidados com o jardim estão planeados. Depois de os caminhos à volta da casa terem sido limpos de folhas e sujidade, o pátio ter sido varrido e o relvado ter sido tratado, agora tem tempo para se concentrar em pequenos projetos de bricolage. Existem inúmeras dicas e instruções sobre como melhorar o seu jardim ao seu gosto. Isto envolve frequentemente estender a área exterior da casa com elementos que constrói você mesmo. Uma tendência que se popularizou nos últimos anos são os canteiros de flores construídos por conta própria feitos de pedra ou madeira. Afinal, canteiros elevados e floreiras elevadas não são apenas práticos e têm bom aspeto, mas também permitem que as plantas cresçam mesmo em locais onde as condições do solo não são ideais. O mobiliário de pátio feito em casa é, sem dúvida, um dos projetos de bricolage mais populares.

      Dicas

      Depois de usar uma serra para cortar madeira ou pedra, os entusiastas de bricolage descobrirão que um aspirador de líquidos e sólidos ajuda a remover eficazmente o pó resultante. E se cometeu um pequeno erro ao replantar ou plantar canteiros e floreiras, pode simplesmente aspirar a água, bem como a sujidade húmida, com o aspirador de líquidos e sólidos. Estes aspiradores estão disponíveis como modelos com cabo ou a bateria. As unidades sem fios com uma bateria recarregável não requerem uma tomada e oferecem aos utilizadores mais liberdade e flexibilidade. Para áreas maiores, uma varredora manual é uma boa escolha para remover pétalas, areia, terra ou folhas de forma rápida e sem esforço.

      Trabalhar em Casa: Formas de Evitar o Pó

      No entanto, a bricolage não se limita ao jardim, mas também pode ser realizada em casa. Após alguns anos, é normal que alguns itens como a cozinha, o revestimento de azulejos na casa de banho ou o armário da sala de estar se encontrem na sua lista de coisas que precisam de ser melhoradas. Qualquer que seja o tipo de bricolage que empreenda, sem dúvida consistirá em pintar e perfurar.

      Se a sua casa estiver a ser remodelada ou se estiverem a ser realizadas obras de renovação extensivas, é normal que seja produzida uma grande quantidade de resíduos de construção - por exemplo, ao demolir paredes antigas ou perfurar nelas. Para tornar o espaço habitável novamente, os pedaços maiores de detritos devem primeiro ser retirados da divisão à mão ou usando uma pá de lixo. Um aspirador de líquidos e sólidos com um saco de filtro integrado pode então ser usado para remover as partículas finas de pó de forma eficiente e rápida. Isto torna particularmente fácil aspirar detritos de construção e renovação, como gesso, cimento ou pedaços de tijolo. O aspirador também facilita a remoção de sujidade húmida, que pode ocorrer ao retirar papel de parede.

      Um aspirador de líquidos e sólidos é útil até para projetos de renovação mais pequenos, permitindo-lhe evitar uma limpeza básica dispendiosa após a conclusão do trabalho de renovação. O pó pode ser evitado graças à extensa gama de acessórios do dispositivo. Para alguns projetos, como adicionar novos focos de iluminação ao teto, gasta-se mais tempo a cobrir móveis e a limpar do que a fazer a própria bricolage. Um coletor de pó de perfuração pode ajudar! O acessório é simplesmente ligado à mangueira de sucção. Para recolher o pó de perfuração, o acessório é colocado na posição desejada na parede ou no teto e o aspirador é ligado. O coletor de pó de perfuração permanecerá firmemente fixado onde for colocado. Agora pode perfurar sem ter de se preocupar com pó ou resíduos porque o pó de perfuração é imediatamente recolhido pelo aspirador de líquidos e sólidos. Dica: É melhor deixar o aspirador a funcionar durante algum tempo após a perfuração. Isto evita que o excesso de pó de perfuração caia no chão. Os aspiradores de líquidos e sólidos com limpeza de filtro são adequados para aspirar grandes quantidades de partículas de sujidade (por exemplo, resíduos de construção) sem que seja necessariamente usado um saco de filtro. Isto permite que o filtro plissado plano sujo seja limpo com o toque de um botão e o desempenho de sucção seja melhorado novamente.

      Limpeza de garagem, oficina e barracão após a conclusão do projeto de bricolage

      Uma oficina adequada é essencial para os entusiastas de bricolage. Nela, não só podem ser armazenadas em segurança todas as suas ferramentas, equipamentos ou materiais de construção, como também pode ser usada para aplainar madeira e trabalhar em paz. Não é de admirar que muitos proprietários de casas tenham reservado uma divisão separada na sua casa para este fim. Por outro lado, para quem tem um pouco menos de espaço ou faz bricolage apenas ocasionalmente, a garagem é geralmente o local ideal de retiro. Ao estacionar o carro no exterior, os entusiastas de bricolage têm espaço suficiente, paz e sossego, e ligações de energia suficientes para enfrentar os seus projetos. Mas o que pode ser feito para impedir que todo aquele pó se forme? E como pode a garagem ser limpa depois?

      O aspirador de líquidos e sólidos é o aspirador ideal para a sua oficina. Se cortar madeira ou pedra na garagem e quiser evitar o pó, deve usar o aspirador enquanto trabalha. Alguns modelos vêm com uma tomada integrada para flexibilidade adicional. Serras de corte ou circulares, tupias e lixadoras podem ser ligadas diretamente aos aspiradores de líquidos e sólidos com uma tomada. O aspirador é ligado ou desligado automaticamente através da ferramenta elétrica e a sujidade produzida durante o aplainamento, serragem ou lixagem é extraída de imediato. É geralmente aconselhável inserir um saco de filtro ao aspirar pó fino.

      Dicas

      Se já está a limpar a sua garagem, pode muito bem aspirar o seu carro. Uma vasta gama de acessórios para limpeza de carros pode ser ligada ao aspirador de líquidos e sólidos para limpar os tapetes do carro, bem como áreas de armazenamento mais pequenas e também para garantir a limpeza entre os bancos.

      Limpeza do barracão de jardim

      Em vez de se dedicarem à bricolage na garagem, muitos entusiastas ambiciosos do "faça você mesmo" têm uma pequena oficina à sua disposição no barracão da garagem ou no barracão de jardim. Uma bancada de trabalho pode geralmente ser instalada sem problemas para que trabalhos menores e maiores possam ser realizados na casa e no jardim. Se possui um barracão como este, estará ciente de que a arrumação muitas vezes fica em segundo plano devido aos inúmeros projetos de bricolage em curso. Se houver aparelhos e ferramentas no barracão que não são usados constantemente, sujidade, pó ou até mesmo pragas como escaravelhos, formigas ou aranhas podem acumular-se sobre e entre as ferramentas. Portanto, é recomendado limpar o barracão regularmente - especialmente após a conclusão de projetos de bricolage muito extensos na oficina.

      O primeiro passo é pensar em organizar o barracão. Prateleiras e suportes nas paredes não só mantêm as coisas arrumadas, mas também tornam a limpeza da oficina muito mais fácil. Por isso, o melhor é para os entusiastas de bricolage hobby limparem o barracão completamente antes de o limparem. Áreas intermédias mais pequenas na oficina podem ser limpas com um aspirador de líquidos e sólidos. Tudo o que precisa de fazer é ligar um tubo de sucção normal, ligar o aparelho e aspirar entre suportes, prateleiras e ferramentas.

      Não se preocupe se encontrar parafusos ou pregos escondidos nas fendas. O aspirador de líquidos e sólidos também pode remover materiais grossos e afiados de forma rápida e fácil sem se danificar, graças à sua alta resistência, bem como aos tubos de sucção especiais que vêm em vários tamanhos. Mesmo áreas maiores entre serras circulares ou bancadas de trabalho são facilmente tratadas com o aspirador de pó. Isto porque a maioria dos modelos tem uma função de sopro e, portanto, não só aspira a sujidade, mas também remove eficazmente o pó de madeira e sujidade semelhante, mesmo das fendas mais pequenas, soprando-os com o seu forte fluxo de ar.

