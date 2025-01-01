No entanto, a bricolage não se limita ao jardim, mas também pode ser realizada em casa. Após alguns anos, é normal que alguns itens como a cozinha, o revestimento de azulejos na casa de banho ou o armário da sala de estar se encontrem na sua lista de coisas que precisam de ser melhoradas. Qualquer que seja o tipo de bricolage que empreenda, sem dúvida consistirá em pintar e perfurar.

Se a sua casa estiver a ser remodelada ou se estiverem a ser realizadas obras de renovação extensivas, é normal que seja produzida uma grande quantidade de resíduos de construção - por exemplo, ao demolir paredes antigas ou perfurar nelas. Para tornar o espaço habitável novamente, os pedaços maiores de detritos devem primeiro ser retirados da divisão à mão ou usando uma pá de lixo. Um aspirador de líquidos e sólidos com um saco de filtro integrado pode então ser usado para remover as partículas finas de pó de forma eficiente e rápida. Isto torna particularmente fácil aspirar detritos de construção e renovação, como gesso, cimento ou pedaços de tijolo. O aspirador também facilita a remoção de sujidade húmida, que pode ocorrer ao retirar papel de parede.

Um aspirador de líquidos e sólidos é útil até para projetos de renovação mais pequenos, permitindo-lhe evitar uma limpeza básica dispendiosa após a conclusão do trabalho de renovação. O pó pode ser evitado graças à extensa gama de acessórios do dispositivo. Para alguns projetos, como adicionar novos focos de iluminação ao teto, gasta-se mais tempo a cobrir móveis e a limpar do que a fazer a própria bricolage. Um coletor de pó de perfuração pode ajudar! O acessório é simplesmente ligado à mangueira de sucção. Para recolher o pó de perfuração, o acessório é colocado na posição desejada na parede ou no teto e o aspirador é ligado. O coletor de pó de perfuração permanecerá firmemente fixado onde for colocado. Agora pode perfurar sem ter de se preocupar com pó ou resíduos porque o pó de perfuração é imediatamente recolhido pelo aspirador de líquidos e sólidos. Dica: É melhor deixar o aspirador a funcionar durante algum tempo após a perfuração. Isto evita que o excesso de pó de perfuração caia no chão. Os aspiradores de líquidos e sólidos com limpeza de filtro são adequados para aspirar grandes quantidades de partículas de sujidade (por exemplo, resíduos de construção) sem que seja necessariamente usado um saco de filtro. Isto permite que o filtro plissado plano sujo seja limpo com o toque de um botão e o desempenho de sucção seja melhorado novamente.