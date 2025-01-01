Quando se trata de limpar a autocaravana ou caravana, o primeiro a considerar é o local de lavagem. Não se pode lavar em qualquer lugar, talvez nem mesmo na sua propriedade, pois os produtos de limpeza nocivos podem acabar no ambiente. Em muitos locais, lavar o veículo na propriedade também é proibido. Para estar seguro, o ideal é limpar a sua autocaravana ou caravana numa lavagem de carros designada.

Áreas de lavagem self-service especiais para autocaravanas, como os Kärcher Clean Parks, são particularmente adequadas, permitindo limpar facilmente a caravana você mesmo. A box de lavagem para veículos grandes tem mais espaço, de modo a que a caravana possa passar por baixo, uma vez que tem mais de 2 metros de altura. As escovas numa box de lavagem devem ser sempre verificadas quanto à limpeza e enxaguadas brevemente com água antes de serem usadas, pois pequenas partículas de sujidade nas escovas podem riscar as superfícies sensíveis.

Para os proprietários que não queiram lavar pessoalmente, lavagens de camiões e autocarros podem ser uma opção. No entanto, é essencial verificar previamente se a instalação é adequada para caravanas. Também é importante ler as informações fornecidas pelo fabricante, pois nem todos os veículos são adequados para lavagem em máquinas. Particular atenção deve ser dada às janelas, vedantes e estrutura do tejadilho.