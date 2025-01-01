Por que limpar uma autocaravana ou caravana?
As razões para limpar uma autocaravana ou caravana são óbvias. Em primeiro lugar, trata-se de estética e bem-estar, especialmente no interior. Por outro lado, uma caravana limpa por fora aumenta a segurança na estrada, pois espelhos retrovisores e pára-brisas sujos podem restringir a visibilidade e tornar-se perigosos. Por último, mas não menos importante, a limpeza regular ajuda a manter o valor do veículo. Por estas razões, deve limpar a sua caravana a fundo pelo menos uma vez, de preferência duas vezes por ano: idealmente no outono, quando a maioria dos proprietários estaciona a caravana para o inverno, e depois novamente na primavera, antes de retomar as viagens. Também é aconselhável remover os vestígios das últimas férias, tanto no interior como no exterior, especialmente após uma viagem longa com a caravana. As janelas e os espelhos, por outro lado, devem ser limpos antes de cada viagem, caso estejam sujos.