      Os azulejos são geralmente relativamente fáceis de cuidar, mas as juntas são muitas vezes negligenciadas nas nossas rotinas diárias de limpeza. Isso pode resultar em sujidade inestética ou até mesmo na formação de bolor. Com algumas dicas simples, as juntas dos azulejos são fáceis de limpar.

      As juntas exigem atenção especial

      Onde há azulejos, também se encontram juntas. As juntas consistem geralmente em argamassa e garantem que os azulejos individuais estão firmemente ligados. Independentemente do tipo de azulejos que são aplicados, as juntas diferem fundamentalmente na sua composição e qualidade de superfície. Devido à sua superfície rugosa, a sujidade adere a elas mais facilmente e de forma mais persistente do que nos azulejos lisos. Uma vez que podem absorver humidade, as juntas são também o ambiente ideal para a proliferação de bactérias e bolor. Por isso, exigem atenção especial durante a limpeza.

      Qual detergente é adequado para limpar juntas?

      Os detergentes são classificados principalmente de acordo com o seu valor de pH. A maioria dos produtos de limpeza multiusos são ligeiramente alcalinos (valor de pH > 7), o que significa que a sujidade orgânica, como gordura ou albumina, pode ser removida. Isto também remove a fonte de alimento para os microrganismos. Se as juntas estiverem apenas ligeiramente sujas, podem ser facilmente limpas usando remédios caseiros alcalinos, como bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio (soda). Para isso, misture um dos referidos remédios caseiros com água, numa proporção de 3:1, para formar uma pasta espessa. A pasta pode então ser trabalhada nas juntas usando uma escova de juntas ou uma escova de dentes. A mistura deve ser deixada a atuar por cerca de 30 minutos e depois ser enxaguada com água morna e um pano limpo. Ao trabalhar com uma escova, podem ocorrer salpicos, por isso deve usar sempre óculos e luvas de proteção.

      Cuidado ao usar detergentes ácidos

      Em casas de banho, em particular, a sujidade mineral, como calcário ou tártaro urinário, representa um desafio. Estes podem ser removidos usando detergentes ácidos, como produtos de limpeza sanitários (PH< 7) ou usando remédios caseiros, como vinagre ou ácido cítrico. No entanto, também aqui se deve ter cautela porque os azulejos e as juntas comportam-se de forma diferente durante a limpeza. Uma vez que as juntas de argamassa dos azulejos são também minerais, os detergentes ácidos atacam as juntas ao longo do tempo. Para evitar isso, as juntas dos azulejos devem ser sempre pré-molhadas antes de serem limpas. Se as juntas estiverem saturadas (de água), o detergente ácido pode atuar na superfície sem penetrar demasiado no material.

      Dica Profissional: Nas casas de banho em particular, recomendamos alternar a limpeza com agentes de limpeza ácidos e alcalinos, de modo a manter permanentemente sob controlo todos os tipos de sujidade que surgem. Este procedimento também evita a formação de bolor.

      Limpar juntas com o limpador a vapor

      É ainda mais fácil limpar juntas com um limpa a vapor. O vapor é elevado a uma pressão de até 4,2 bar e as minúsculas partículas de vapor são propulsionadas contra as superfícies a 170 km/h. O vapor, portanto, também penetra nas estruturas finas da superfície que os têxteis e as escovas muitas vezes não conseguem alcançar. O vapor quente por si só solta a sujidade e os depósitos persistentes, e o alto nível de calor previne eficazmente a formação de bolor. Na maioria dos casos, não é necessário usar detergentes, protegendo assim o meio ambiente e as suas vias respiratórias.

      No caso de sujidade mineral pesada, as juntas podem ser pré-tratadas com um produto de limpeza ácido, conforme descrito acima, e o limpa a vapor pode ser usado na segunda etapa. A melhor forma de limpar é usando um bico de detalhe e a escova redonda apropriada ou uma escova especial para fendas. Cada junta é, assim, limpa individualmente com movimentos rápidos de esfrega. Graças à combinação de calor e mecânica, até a sujidade incrustada é removida. Por fim, a sujidade solta pode ser limpa com um pano.

      Remover bolor das juntas

      Em divisões com um alto nível de humidade, o bolor pode formar-se facilmente, sentindo-se particularmente "em casa" na superfície rugosa e porosa das juntas. Isto não é apenas inestético, mas também pode ter consequências para a saúde de quem sofre de alergias e de quem tem o sistema imunitário enfraquecido.

      Para remover o bolor, pode usar detergentes que contenham álcool ou álcool isopropílico. Para isso, a solução alcoólica é aplicada nas juntas com uma escova ou um pano, e depois evapora. Este método, geralmente, não remove as manchas que ficam, porque o álcool não contém quaisquer agentes branqueadores. Se quiser limpar completamente a junta, a água oxigenada é um remédio caseiro comprovado. Uma solução a 3% é suficiente para combater eficazmente os esporos de bolor. Pode ser colocado um pedaço de papel de cozinha embebido na junta para prolongar o tempo de contacto. Após meia hora, a solução deve ser enxaguada com água abundante.

      Se o bolor já penetrou profundamente na junta, a única solução é substituir o material. Para evitar isso, a formação de bolor deve ser ativamente prevenida. Para tal, ajuda bastante ventilar a divisão regularmente. Se não houver janelas, um exaustor pode ajudar. Recomendamos também usar um rodo em todas as superfícies molhadas após usar o duche, de modo a transportar rapidamente a humidade para longe.

      Limpeza de juntas de silicone

      As juntas de silicone são usadas, por exemplo, entre lavatórios e paredes de azulejos. São significativamente mais delicadas do que as juntas feitas de argamassa, o que significa que se deve ter um cuidado especial ao limpá-las. Ao usar o limpa a vapor, elas só devem ser limpas com vapor, pois a esfrega mecânica ou o uso do bico de alta pressão podem danificar rapidamente a superfície. O bolor também pode formar-se nas juntas de silicone. Se o bolor já penetrou no material, é muitas vezes mais económico substituir a junta do que limpá-la.

      Tutorial: Limpeza de fendas e juntas

