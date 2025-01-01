Em divisões com um alto nível de humidade, o bolor pode formar-se facilmente, sentindo-se particularmente "em casa" na superfície rugosa e porosa das juntas. Isto não é apenas inestético, mas também pode ter consequências para a saúde de quem sofre de alergias e de quem tem o sistema imunitário enfraquecido.

Para remover o bolor, pode usar detergentes que contenham álcool ou álcool isopropílico. Para isso, a solução alcoólica é aplicada nas juntas com uma escova ou um pano, e depois evapora. Este método, geralmente, não remove as manchas que ficam, porque o álcool não contém quaisquer agentes branqueadores. Se quiser limpar completamente a junta, a água oxigenada é um remédio caseiro comprovado. Uma solução a 3% é suficiente para combater eficazmente os esporos de bolor. Pode ser colocado um pedaço de papel de cozinha embebido na junta para prolongar o tempo de contacto. Após meia hora, a solução deve ser enxaguada com água abundante.

Se o bolor já penetrou profundamente na junta, a única solução é substituir o material. Para evitar isso, a formação de bolor deve ser ativamente prevenida. Para tal, ajuda bastante ventilar a divisão regularmente. Se não houver janelas, um exaustor pode ajudar. Recomendamos também usar um rodo em todas as superfícies molhadas após usar o duche, de modo a transportar rapidamente a humidade para longe.