Limpeza de lavatórios e torneiras

A maior parte dos lavatórios é feita de cerâmica, resina mineral ou aço esmaltado. A cerâmica é particularmente robusta e fácil de manter, enquanto o aço esmaltado é resistente a impactos e riscos. No entanto, os lavatórios em resina mineral, especialmente os mais baratos, têm grande probabilidade de riscarem.

Independentemente do material, o uso excessivo de detergente ou abrasivos, ou esfregar com demasiada força usando esponjas duras, pode danificar a superfície do lavatório. Deve ter-se cuidado também com as torneiras – a maioria dos acessórios de casa de banho possui um núcleo delicado em latão, apenas finamente niquelado ou cromado. Se o revestimento brilhante for danificado, o núcleo enferruja.

Portanto, use detergente com moderação, ou mesmo não o utilize ao limpar as torneiras. Por fim, a maior parte da sujidade, como resíduos de pasta de dentes ou cosméticos, pode ser removida com água limpa. Depois, seque o lavatório e as torneiras com um pano macio.