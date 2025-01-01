      Limpeza de lavatórios e torneiras

      O lavatório é o coração da casa de banho. No entanto, é muito utilizado diariamente, o que torna a limpeza regular importante. Aqui fica uma visão geral de como limpar da melhor forma os lavatórios e os acessórios.

      Limpeza de lavatórios e torneiras: o que ter em conta

      A maior parte dos lavatórios é feita de cerâmica, resina mineral ou aço esmaltado. A cerâmica é particularmente robusta e fácil de manter, enquanto o aço esmaltado é resistente a impactos e riscos. No entanto, os lavatórios em resina mineral, especialmente os mais baratos, têm grande probabilidade de riscarem.

      Independentemente do material, o uso excessivo de detergente ou abrasivos, ou esfregar com demasiada força usando esponjas duras, pode danificar a superfície do lavatório. Deve ter-se cuidado também com as torneiras – a maioria dos acessórios de casa de banho possui um núcleo delicado em latão, apenas finamente niquelado ou cromado. Se o revestimento brilhante for danificado, o núcleo enferruja.

      Portanto, use detergente com moderação, ou mesmo não o utilize ao limpar as torneiras. Por fim, a maior parte da sujidade, como resíduos de pasta de dentes ou cosméticos, pode ser removida com água limpa. Depois, seque o lavatório e as torneiras com um pano macio.

      Dicas

      Mantenha um pano de microfibras ou um pano macio próximo do lavatório, de forma a tê-lo sempre à mão para secar rapidamente o lavatório e os acessórios após cada utilização. Um efeito positivo de manter as superfícies devidamente é que estas se mantêm impecáveis por mais tempo, o que significa que não é necessário limpá-las com tanta frequência.

      Cleaning washbasins with household remedies and Kärcher microfibre cloths

      Limpeza de lavatórios com remédios caseiros

      O bicarbonato de sódio é um excelente remédio caseiro para ajudar a manter os lavatórios limpos: polvilhe o pó sobre o lavatório húmido, deixe atuar brevemente e, em seguida, limpe com um pano.

      O vinagre também tem um poder de limpeza excelente: misture com água numa proporção de 1:1, aplique no lavatório e nos acessórios e utilize para a limpeza. A vantagem é que o vinagre ajuda a remover o calcário. Para depósitos de calcário mais persistentes, pode também usar-se essência de vinagre sem diluição. Molhe um pano de algodão nela e coloque sobre a área afetada. Deixe atuar durante 10 a 15 minutos, depois limpe as superfícies com uma esponja macia e água limpa. Por fim, seque tudo cuidadosamente com um pano de microfibras.

      O ácido cítrico pode ser usado como alternativa ao vinagre.

      Atenção: o vinagre ou o ácido cítrico não devem ser usados em lavatórios de resina mineral, pois o ácido pode atacar a superfície.

      Dicas

      Riscos leves na cerâmica podem ser polidos com pasta de dentes. Basta espalhar sobre o risco e esfregar com uma escova de dentes velha. De seguida, faça novamente o polimento com um pano de microfibras – em breve, o seu lavatório brilhará como novo.

      Limpeza de lavatórios com detergente

      Se desejar utilizar detergente, limpe o lavatório com um produto sanitário ácido (pH entre 0 e 4). Idealmente, aplique o detergente num pano de microfibras húmido e utilize-o para limpar toda a superfície. De seguida, seque com um pano seco. O detergente também pode ser aplicado diretamente no lavatório e depois limpo com um pano. No entanto, nunca pulverize o detergente diretamente sobre os acessórios, pois o núcleo de latão pode ser danificado se a névoa do spray nele penetrar.

      Applying detergent to the washbasin with a Kärcher microfibre cloth
      Wiping washbasins with Kärcher microfibre cloths

      Limpeza do lavatório com limpador a vapor

      O lavatório pode ser limpo de forma especialmente completa com um vaporizador. A vantagem é que o vapor alcança locais de difícil acesso. Por exemplo, o transbordamento do lavatório acumula sujidade ao longo do tempo, sendo difícil de remover manualmente. O bocal de precisão do vaporizador permite vaporizar facilmente o transbordamento, e a sujidade acaba automaticamente no ralo. Um vaporizador também pode ser usado para limpar o ralo.

      A sujidade acumula-se nos arejadores e reguladores de fluxo das torneiras, que também podem ser limpos com o bocal de precisão ou com uma escova redonda pequena do vaporizador. Para tal, segure um pano a alguma distância sobre a área a vaporizar, de forma a proteger contra salpicos. A sujidade irá soltar-se e cair no lavatório. No entanto, se a torneira estiver significativamente afetada por calcário, devem ser utilizados outros métodos.

      O restante do lavatório pode ser limpo com o bocal de mão usando um pano de microfibras ou a escova redonda. Um bocal de mão flexível é útil para limpar superfícies curvas. Por fim, seque tudo cuidadosamente com um pano de microfibras.

      Steam cleaning the washbasin with a Kärcher steam cleaner
      Steam cleaning fittings with the Kärcher steam cleaner

      Isto também lhe poderá interessar:

      Kärcher tips for descaling taps

      Descalcificação de torneiras

      Tips on cleaning bathrooms with a Kärcher device

      Limpar a casa de banho

      Kärcher tips for cleaning the kitchen

      Limpar a cozinha