Lavadora de alta pressão
Order number: 1.673-520.0
Tensão (V)
220 240
Freqüência (Hz)
50 60
Pressão (bar / MPa)
máx. 110 / máx. 11
Taxa de fluxo (L/h)
máx. 360
Desempenho da área (m²/h)
20
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência de entrada nominal (kW)
1.4
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.1
Medidas (CxLxA) (mm)
189 x 252 x 445
