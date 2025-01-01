O aspirador de pó e cinzas AD 4 Premium, com turbina de 600 watts e filtro de ar de exaustão, garante uma potência de sucção impressionante, alta e duradoura. Seu sistema integrado de limpeza de filtro remove o filtro obstruído com o toque de um botão, restaurando imediatamente a potência de sucção. O esvaziamento rápido e prático do reservatório de resíduos, sem contato com a sujeira, é garantido por um sistema de filtro único (com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para sujeira grossa) e uma alça prática no reservatório. Além disso, materiais resistentes a chamas de alta qualidade garantem máxima segurança na aspiração de cinzas. E graças ao tubo de mão chanfrado, todos os resíduos de cinzas são aspirados confortavelmente, mesmo em cantos e locais de difícil acesso na chaminé. Juntamente com o bocal para pisos para limpeza de superfícies duras e os tubos de sucção em aço inoxidável fornecidos, o AD 4 Premium pode ser usado em qualquer lugar como um aspirador de pó completo. Outra característica prática: todos os acessórios e o cabo podem ser armazenados de forma eficiente, com a mangueira de sucção ou os tubos de sucção com bocal para pisos encaixados no suporte deacessórios durante as interrupções de trabalho.

Limpeza do filtro Kärcher ReBoost Limpeza integrada do filtro com o simples toque de um botão. Para uma potência de sucção elevada e duradoura. Adequado para aspirar grandes quantidades de sujeira. Sistema de filtro de 1 componente Composto por filtro plano plissado, metálico e para partículas maiores de sujeira. Filtro de exaustão separado adicional (somente AD 4 Premium). Máximo conforto graças à remoção simples do filtro e à limpeza do recipiente sem contato com a sujeira. Material resistente a chamas, recipiente metálico, mangueira e alça metálicas com proteção eletrostática. Para máxima segurança ao aspirar cinzas - mesmo quando usado incorretamente. Acessórios especiais para uso como aspirador de pó a seco Também adequado para aspirar pisos duros. Pode ser utilizado em diferentes aplicações. tubo portátil angulado Para uma limpeza completa de todos os cantos e locais de difícil acesso na chaminé. Mangueira de sucção de 1,7 m feita de metal revestido. Para um trabalho seguro. Alto grau de maleabilidade e flexibilidade. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" O recipiente pode ser aberto, fechado e esvaziado de forma rápida e fácil. Alças práticas no recipiente Para facilitar o esvaziamento do recipiente. Sem contato com sujeira. Armazenamento prático de acessórios no dispositivo + posição de estacionamento Armazenamento compacto, seguro e conveniente dos acessórios incluídos e do cabo de alimentação. Ideal para apoiar os tubos de sucção com bocal de piso e a mangueira de sucção durante interrupções no trabalho. Rolos Operação flexível. Grande liberdade de movimento.