      Aspirador Kärcher preto com base amarela, mangueira cinza, bocal de chão, filtro e acessório branco.

      Aspirador de pó para cinzas e pó

      AD 4 *EU-II

      Order number: 1.629-731.0

      • Limpeza do filtro, posição de descanso, posição de estacionamento, armazenamento de acessórios e armazenamento de cabos.
      • Potência de entrada nominal de 600 W, recipiente metálico de 17 litros, mangueira de 1,7 m.
      • Tubos, bocal de piso, filtro plano plissado resistente a chamas, filtro de ar de exaustão