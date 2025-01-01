Adaptador de torneira G1 com redutor G3/4

Conectores de torneira, conectores de mangueira e mangueiras confiáveis ​​são essenciais para um sistema de irrigação eficiente. A Kärcher oferece uma linha completa de acessórios para conectar, desconectar e reparar sistemas de irrigação. Por exemplo, o robusto conector de torneira com rosca de 1" e redutor de rosca de 3/4". O redutor permite a conexão a dois tamanhos de rosca. O conector universal para reparo de mangueira é adequado para todas as mangueiras de jardim padrão e possui design ergonômico para fácil manuseio. A solução ideal para conectar ou reparar duas mangueiras. O conector de torneira com rosca de 1" e redutor de rosca de 3/4" é ideal para conectar a bombas de jardim Kärcher e é compatível com os três diâmetros de mangueira mais utilizados e com todos os sistemas de encaixe disponíveis.

Muito robusto Robustez garantida. Redutor Permite a conexão a dois tamanhos de rosca.