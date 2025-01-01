      Conector de mangueira Kärcher preto, composto por duas peças cilíndricas com rosca.

      Adaptador de torneira G1 com redutor G3/4

      Order number: 2.645-007.0

      Conector de torneira extremamente robusto de 1" com redutor de rosca de 3/4" para conexão a dois tamanhos de rosca. Ideal para conectar a bombas de jardim Kärcher. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.