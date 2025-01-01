Adaptador de torneira G1 com redutor G3/4

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Order number: 2.645-007.0Conector de torneira extremamente robusto de 1" com redutor de rosca de 3/4" para conexão a dois tamanhos de rosca. Ideal para conectar a bombas de jardim Kärcher. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.
Tamanho da rosca
G3/4 + G1
Cor
preto
Peso (kg)
0
Peso, incluindo embalagem (kg)
0
Medidas (CxLxA) (mm)
46 x 39 x 39
Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.
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