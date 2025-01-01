Purificação de ar perfeita para ambientes pequenos, quartos infantis e espaços de trabalho individuais – o purificador de ar AF 20 limpa o ar interno de alérgenos, poluentes e patógenos por meio de seu sistema de filtragem multicamadas. Outras características incluem o filtro de carvão ativado, além de um visor que indica alfanumericamente a qualidade do ar em partículas PM2.5 em µg/m³ e por meio de um código de cores. O purificador de ar também é uma excelente escolha devido à sua função de temporizador, trava de segurança para crianças, modo noturno e operação ultrassilenciosa, bem como uma eficiência de filtragem de 99,95% para partículas de 0,3 µm e um sensor a laser de alta qualidade para o modo automático. Isso significa que o modo automático e o nível de desempenho se adaptam automaticamente ao nível de poluição do ar. Além disso, o filtro tem uma vida útil de aproximadamente um ano, dependendo do nível de poluição do ar e da intensidade de uso.

Filtro High Protect 13 Filtro HEPA para remoção de patógenos e aerossóis. Para neutralizar odores e vapores químicos. Sistema de entrada de ar duplo Graças à entrada de ar em ambos os lados, uma alta taxa de fluxo de ar é garantida. Mostrar Indicação da qualidade do ar em µg/m³, bem como o estado do filtro e do dispositivo. Funcionamento silencioso Motores e ventiladores funcionando suavemente e dutos de ar silenciosos. Modo automático O sensor controla o modo automático e adapta o nível de desempenho à qualidade do ar.