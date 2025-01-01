Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Purificador de ar
Order number: 1.024-820.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 240
Freqüência (Hz)
50 60
Carga conectada (W)
24
Tamanho adequado do quarto (m²)
40
Taxa de fluxo de ar (m³/h)
220
Eficiência do filtro de acordo com o tamanho das partículas (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Configurações de energia
3
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
3
Peso, incluindo embalagem (kg)
4
Medidas (CxLxA) (mm)
220 x 220 x 346
* Dimensões recomendadas para a sala, com base em uma altura de teto de 3 m e troca de ar três vezes por hora para operação no nível de desempenho máximo.
Equipment
Manual
Read the manual online easily
