Purificação de ar perfeita para ambientes de tamanho médio, salas de estar e locais de trabalho: o purificador de ar AF 30 elimina alérgenos, poluentes e patógenos do ar interno por meio de seu sistema de filtragem multicamadas. Outras características incluem: o filtro de carvão ativado, além de um visor que indica a qualidade do ar em termos alfanuméricos, em partículas PM2.5 em µg/m³, e um código de cores, a temperatura e a umidade relativa. O purificador de ar também se destaca por sua função de temporizador, trava de segurança infantil, modo noturno e operação ultrassilenciosa, bem como uma eficiência de filtragem de 99,95% para partículas de 0,3 µm e um sensor a laser de alta qualidade para o modo automático. Isso significa que o modo automático e o nível de desempenho se adaptam automaticamente ao nível de poluição do ar. A vida útil do filtro é de aproximadamente um ano, dependendo da poluição do ar e da intensidade de uso.

Filtro High Protect 13 Novo filtro H13 para remover patógenos e aerossóis. Para neutralizar odores e vapores químicos. Sistema de entrada de ar duplo Graças à entrada de ar em ambos os lados, uma alta taxa de fluxo de ar é garantida. Exibição de cores Exibe a temperatura, a umidade e a qualidade do ar, além do status do filtro e do dispositivo. Funcionamento silencioso Motores e ventiladores funcionando suavemente e dutos de ar silenciosos. Modo automático O sensor controla o modo automático e adapta o nível de desempenho à qualidade do ar.