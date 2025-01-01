Número de fases atuais ( PH ) 1 Tensão ( V ) 220 240 Freqüência ( Hz ) 50 60 Carga conectada ( W ) 50 Tamanho adequado do quarto ( m² ) 100 Taxa de fluxo de ar ( m³/h ) 520 Eficiência do filtro de acordo com o tamanho das partículas ( µm / % ) 0.3 / >= 99.95 Configurações de energia 5 Cor branco Peso sem acessórios ( kg ) 9.3 Peso, incluindo embalagem ( kg ) 10.5 Medidas (CxLxA) ( mm ) 290 x 290 x 580

* Dimensões recomendadas para a sala, com base em uma altura de teto de 3 m e troca de ar três vezes por hora para operação no nível de desempenho máximo.