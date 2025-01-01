Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspirador/soprador a bateria
Order number: 1.444-100.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Dirigir
Motor sem escovas
sim
Regulamentação de velocidade
sim
(dB(A))
107
(km/h)
200
(km/h)
130
catch bag volume (L)
45
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
(m²)
máx. 425 máx. 850
(L)
máx. 45 máx. 90
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 15 máx. 30
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
3.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.4
Medidas (CxLxA) (mm)
1243 x 171 x 376
Scope of supply
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