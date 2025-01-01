Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspirador/soprador a bateria
Order number: 1.444-170.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Dirigir
Motor sem escovas
não
Regulamentação de velocidade
sim
(dB(A))
104
(km/h)
240
(km/h)
130
catch bag volume (L)
45
Tensão (V)
36
(m²)
máx. 1100
(L)
máx. 150
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 20
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
4.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.7
Medidas (CxLxA) (mm)
1290 x 230 x 380
Scope of supply
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