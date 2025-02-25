      Bombas de reforço

      Água a fluir! As bombas de reforço da Kärcher são perfeitas para regar o jardim de forma económica. Em vez de utilizar água potável, que está a tornar-se cada vez mais cara, pode utilizar água de poço, água subterrânea ou água da chuva. Para abastecer a casa com água, pode contar com a nossa gama de bombas domésticas. Estas permitem utilizar água reutilizada para descargas de autoclismo e para alimentar a máquina de lavar. As nossas bombas para depósito BP Barrel, bombas para cisterna BP Cistern e bombas para poços profundos BP Deep Well são ideais para utilização direta na água.

      Tipos de bombas de rega

      Todas as nossas bombas impressionam graças aos seus caudais elevados, ao consumo de energia eficiente, às medidas de segurança eficazes e à utilização simples. Equipadas com filtros, são adequadas até para água suja e, dependendo da aplicação, dispõem de proteção contra funcionamento a seco, sobretensão e sobreaquecimento. As bombas para casa e jardim podem ser ligadas e desligadas através de um prático interruptor acionado com o pé, enquanto as bombas para cisternas e poços profundos podem ser ligadas e desligadas facilmente à altura da cintura, sem necessidade de se baixar.

      Bombas para casa e jardim

      Quer se trate de regar o jardim ou de abastecer a máquina de lavar ou o autoclismo, as bombas duradouras, silenciosas e inteligentes para casa e jardim da gama BP Home & Garden oferecem maior comodidade, pois ligam-se e desligam-se automaticamente quando é necessária água. Também são conhecidas como bombas de reforço eletrónicas. As bombas multicelulares proporcionam excelente desempenho, eficiência e funcionamento silencioso, dependendo das necessidades. Com o mesmo caudal, requerem uma potência de motor inferior à das bombas jet convencionais, permitindo uma poupança de energia de cerca de 30%. Além disso, a pressão de funcionamento constante das bombas garante uma rega do jardim fiável.

      Kärcher home pumps and garden pumps
      Kärcher garden pumps

      Bombas de jardim

      As potentes bombas BP Garden da Kärcher são ideais para transportar água a partir de fontes alternativas, como cisternas ou depósitos de água da chuva. O prático interruptor acionado com o pé proporciona maior comodidade. Estas bombas de jardim oferecem excelente potência, permitindo, por exemplo, ligar aspersores para a rega do jardim.

      Bombas domésticas

      Com a comprovada qualidade Kärcher, as nossas bombas domésticas de alto desempenho da série BP Home transportam água de forma totalmente automática a partir de fontes alternativas, como poços e cisternas, fornecendo água reutilizada de baixo custo para uso doméstico na máquina de lavar, descargas de autoclismo e outras aplicações. O que é extremamente prático é que as bombas domésticas ligam-se e desligam-se automaticamente conforme a necessidade e dispõem de um depósito de compensação de pressão integrado.

      Kärcher home pumps
      Kärcher barrel pumps

      Bombas para depósitos de água e chuva

      Graças à bomba para depósito de água da chuva BP Barrel, com interruptor de ligar/desligar integrado no suporte de fixação ao depósito, é possível regar o jardim de forma cómoda, eficiente e económica, utilizando água da chuva. As vantagens são claras: não é necessário transportar regadores pesados, deixa de se consumir água potável valiosa e evitam-se contas de água desnecessariamente elevadas. No modelo alimentado por bateria, nem sequer é necessária uma tomada elétrica.

      Bombas para cisternas e poços profundos

      Fontes de água como cisternas, poços profundos e depósitos de água podem ser utilizadas graças às duradouras bombas para poços profundos em aço inoxidável da série BP Deep Well. As bombas são instaladas diretamente na água e protegidas por um pré-filtro. As suas dimensões compactas e a elevada pressão de trabalho, alcançada com a ajuda da hidráulica multicelular, tornam-nas a solução ideal para poços estreitos e profundos. Equipadas com um interruptor de pressão com proteção contra sobrecorrente e um cabo de alimentação extra longo, as bombas também podem ser utilizadas para o abastecimento de água de serviço na casa. As bombas BP Cistern foram concebida para utilização em cisternas, depósitos de água da chuva ou poços largos no jardim. É utilizada principalmente para regar o jardim.

      Kärcher well pumps and cistern pumps
      Battery pump

      BP Barrel a bateria

      Rega prática e económica: a bomba para depósito de água da chuva a bateria permite utilizar facilmente água da chuva recolhida, sem necessidade de ligação à rede de água nem a uma tomada elétrica.

      Ver bombas a bateria

      Videos

      BP Barrel

      BP 6.000 Garden

      Perguntas frequentes sobre bombas de reforço para casa e jardim

      As nossas bombas de reforço têm uma potência do motor entre 400 e 1150 W. Mas qual bomba de jardim deve escolher? Independentemente do número de equipamentos que pretende ligar em casa ou no jardim, a Kärcher tem o modelo ideal para cada necessidade. Aqui pode encontrar respostas dos especialistas da Kärcher.

      Acessórios

      Independentemente de estar no lado de aspiração ou no lado de pressão, com a combinação certa de acessórios de alta qualidade da Kärcher, as nossas bombas podem ser utilizadas de forma rápida, simples e segura. O princípio de vedação radial dos acessórios PerfectConnect permite uma montagem particularmente fácil e garante uma vedação altamente fiável, assegurando um funcionamento sem problemas.

      Kärcher booster pumps

      Versátil e segura

      As mangueiras de aspiração BP podem transportar água a partir de qualquer origem — desde tubos de PE ou diretamente de “fontes de água abertas”, como depósitos de água da chuva, por exemplo.

      Kärcher booster pumps

      Ligação fácil

      Ao utilizar adaptadores e ligações Kärcher, pode ligar mangueiras e bombas de forma segura e sem dificuldades.

      Kärcher booster pumps

      Proteção ideal

      Os filtros protegem as bombas contra sujidade e entupimentos, garantindo ao mesmo tempo um desempenho sem restrições. A Kärcher disponibiliza o filtro adequado para cada aplicação.

      Kärcher booster pumps

      Perfeitamente equipado

      Os acessórios adequados, desde a proteção contra funcionamento a seco até ao interruptor de pressão eletrónico, garantem um funcionamento cómodo e seguro.

      Pump performance curve BP

      Capacidade das bombas

      Como determinar a bomba adequada:

      1. Trace a curva de funcionamento correspondente à mangueira utilizada (1/2" ou 3/4") no diagrama com as curvas de desempenho da bomba. Comece pela altura de elevação necessária para a sua aplicação (no diagrama de exemplo: 5 m).

      2. Defina o valor de consumo para a sua aplicação (no nosso exemplo: 1000 l/h a 2 bar). Para determinar o ponto de funcionamento da aplicação, defina primeiro o ponto inicial do valor de consumo na curva de funcionamento da mangueira utilizada (ver pontos iniciais no exemplo).

      3. Converta agora a pressão de funcionamento da sua aplicação em altura de elevação (1 bar = 10 m). Adicione a altura de elevação ao seu ponto inicial e desenhe o ponto de funcionamento resultante da aplicação.

      4. A curva de desempenho da bomba acima do ponto de funcionamento indica-lhe a bomba ideal para a sua aplicação. No nosso exemplo, a BP 3 Home & Garden é adequada ao utilizar uma mangueira de 3/4", enquanto a BP 5 Home & Garden é adequada ao utilizar uma mangueira de 1/2". Para maior margem de potência, escolha sempre a bomba imediatamente superior.

      Cada equipamento/aplicação requer um determinado ponto de funcionamento. Os seguintes exemplos de referência podem ser utilizados para o cálculo (os valores variam consoante a altura de elevação e a secção da tubagem/mangueira):

      Aspersor: aprox. 1000 l/h a 2 bar (20 m de altura de elevação).

      Bico de rega: aprox. 750 l/h a 2 bar (20 m de altura de elevação).

      Descarga de autoclismo: aprox. 400 l/h com pressão mínima de 0,5 bar (idealmente 1 bar [10 m de altura de elevação]).

      Máquina de lavar: aprox. 800 l/h com pressão mínima de 0,5 bar (idealmente 1 bar [10 m de altura de elevação])

      BP Home & Garden

      BP Garden

      BP Home

      BP Deep Well

      BP Barrel

      BP Cistern

      BP Battery

      Visão geral das áreas de aplicação

      Aqui pode encontrar uma visão geral das áreas de aplicação das bombas de reforço.

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      Visão geral das bombas

      Aqui pode ver rapidamente qual a bomba mais adequada para a sua aplicação.

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