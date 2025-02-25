Bombas de reforço

Como determinar a bomba adequada:

1. Trace a curva de funcionamento correspondente à mangueira utilizada (1/2" ou 3/4") no diagrama com as curvas de desempenho da bomba. Comece pela altura de elevação necessária para a sua aplicação (no diagrama de exemplo: 5 m).

2. Defina o valor de consumo para a sua aplicação (no nosso exemplo: 1000 l/h a 2 bar). Para determinar o ponto de funcionamento da aplicação, defina primeiro o ponto inicial do valor de consumo na curva de funcionamento da mangueira utilizada (ver pontos iniciais no exemplo).

3. Converta agora a pressão de funcionamento da sua aplicação em altura de elevação (1 bar = 10 m). Adicione a altura de elevação ao seu ponto inicial e desenhe o ponto de funcionamento resultante da aplicação.

4. A curva de desempenho da bomba acima do ponto de funcionamento indica-lhe a bomba ideal para a sua aplicação. No nosso exemplo, a BP 3 Home & Garden é adequada ao utilizar uma mangueira de 3/4", enquanto a BP 5 Home & Garden é adequada ao utilizar uma mangueira de 1/2". Para maior margem de potência, escolha sempre a bomba imediatamente superior.

Cada equipamento/aplicação requer um determinado ponto de funcionamento. Os seguintes exemplos de referência podem ser utilizados para o cálculo (os valores variam consoante a altura de elevação e a secção da tubagem/mangueira):

Aspersor: aprox. 1000 l/h a 2 bar (20 m de altura de elevação).

Bico de rega: aprox. 750 l/h a 2 bar (20 m de altura de elevação).

Descarga de autoclismo: aprox. 400 l/h com pressão mínima de 0,5 bar (idealmente 1 bar [10 m de altura de elevação]).

Máquina de lavar: aprox. 800 l/h com pressão mínima de 0,5 bar (idealmente 1 bar [10 m de altura de elevação])