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Country: Portugal
As bombas submersíveis Kärcher são extremamente robustas e muito duradouras – mesmo em utilização exigente no setor doméstico. Isto é possível graças a um vedante de anel deslizante em cerâmica, já testado em aplicações profissionais, que é particularmente resistente ao desgaste. Com as nossas bombas submersíveis para água suja, mesmo água contaminada ou lamacenta pode ser facilmente transportada de A para B com alta pressão e uma considerável altura de bombeamento. As bombas de aspiração rasa conseguem aspirar água limpa ou ligeiramente suja até apenas 1 mm de profundidade, ficando apenas por secar a superfície.
Extremamente robustas e de longa duração, as nossas bombas submersíveis para água suja desempenham o seu trabalho na perfeição, onde quer que sejam necessárias. São a primeira escolha quando é necessária uma ação rápida em situações de inundação, mas também são ideais, por exemplo, para esvaziar lagos ornamentais de jardim antes de uma limpeza de manutenção. A água suja pode conter partículas com tamanho de grão até 30 mm.
As nossas bombas submersíveis de aspiração rasa podem transportar água limpa ou ligeiramente suja com partículas de até 5 mm. A aspiração rasa significa que, graças ao suporte dobrável, a água pode ser bombeada até um nível de apenas 1 mm, garantindo resultados praticamente secos. Perfeita para esvaziar uma piscina de jardim ou remover água da cave.
Dependendo da área de aplicação e do nível de contaminação da água a bombear, pode optar por uma bomba submersível para água limpa ou uma bomba para água suja. A tabela seguinte mostra quais são os produtos mais adequados para cada tipo de aplicação.
Potentes, robustas e extremamente duradouras – estas são as qualidades que as bombas submersíveis Kärcher oferecem. A grandes alturas de bombeamento, conseguem executar qualquer tarefa dentro ou fora de casa, por mais exigente que seja, e, dependendo da classe de desempenho, transportar até 22.000 litros de água por hora. Protegidas por uma câmara de óleo, as vedações de anel deslizante em cerâmica reduzem o desgaste e aumentam significativamente a vida útil das bombas submersíveis.
Detalhe útil para ativar o funcionamento contínuo na aspiração rasa.
Conexão rápida da mangueira à bomba.
Protegida por uma câmara de óleo, que aumenta a durabilidade da vedação e a capacidade da bomba para suportar cargas.
Quer necessite de aspiração de água suja ou aspiração rasa, o cesto de filtro pode ser facilmente ajustado para a aplicação desejada.
Para máxima flexibilidade ao ajustar o ponto de ligar/desligar. Protege contra funcionamento a seco.
Com a configuração de aspiração rasa, toda a água é bombeada até um nível de 1 mm, deixando as superfícies praticamente secas.
Mesmo água contaminada com partículas de sujidade de até 20 mm será bombeada de forma fiável.
Protegido por uma câmara de óleo, o vedante mecânico de anel deslizante em cerâmica aumenta a vida útil das bombas submersíveis.
A definição do nível de comutação é particularmente fácil graças ao interruptor de boia com altura ajustável.
O pré-filtro, disponível de forma integrada ou como acessório opcional, protege de forma fiável a bomba contra entupimentos.
O sensor de nível reage imediatamente — mesmo com um nível de água baixo.
Depois de recolhido o suporte, as bombas submersíveis de aspiração plana podem remover água até uma profundidade de 1 mm, permitindo resultados de secagem quase total (como que “ao passar a esfregona”).
O nível de comutação pode ser ajustado de forma contínua, simplesmente deslocando o sensor de nível.
Mudança fácil entre ligar/desligar manual e modo automático.
Funcionamento rápido e prático da mangueira graças ao sistema Quick Connect.
Os critérios relevantes incluem o caudal e a pressão de descarga necessários para a aplicação (= altura de elevação). A partir da curva de desempenho da bomba, é possível selecionar uma bomba adequada utilizando os valores calculados. As bombas apresentadas podem variar consoante a gama disponível em cada país.
1. A escolha da bomba adequada depende em grande parte do volume de água, que é calculado da seguinte forma: Área retangular: comprimento × largura × profundidade média (m) × 1000 = capacidade do depósito (l). Área circular: diâmetro × diâmetro × profundidade média (m) × 0,78 × 1000 = capacidade do depósito (l).
(Exemplo de piscina: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
2. Dependendo da área de utilização e da aplicação, pode optar por uma bomba para águas sujas ou por uma bomba de aspiração plana. A visão geral das aplicações apresentada acima pode ajudá-lo a escolher o tipo de bomba adequado.
(Exemplo: bomba de aspiração plana)
3. Consulte o diagrama correspondente e observe as curvas de desempenho da bomba, bem como as curvas de desempenho para uma mangueira PrimoFlex® de 1" com 10 m de comprimento ou para uma mangueira têxtil de 1 1/4" com 10 m de comprimento, dependendo do tipo de mangueira que pretende utilizar.
(Exemplo: mangueira PrimoFlex® de 1")
Agora pode ler facilmente o caudal aproximado correspondente nos pontos de interseção entre a curva de desempenho da mangueira e a curva de desempenho da bomba. Divida o volume de água previamente calculado pelo caudal (que pode ser lido no eixo horizontal). Desta forma, obtém a duração prevista de funcionamento da bomba em horas.
Se tiver de superar uma diferença de altura* durante a bombagem, desloque a curva de desempenho da mangueira correspondente para cima pelo número de metros respetivo. (Exemplo: diferença máxima de altura = 1 m; a curva de desempenho deve ser deslocada 1 m para cima no eixo vertical.)
O ponto de interseção para a SP 9.000 Flat situa-se em cerca de 3100 l/h, e para a SP 17.000 Flat Level Sensor em 5000 l/h. Isto resulta numa duração de bombagem de aproximadamente 5¾ horas com a SP 9.000 Flat, enquanto a SP 17.000 Flat Level Sensor necessitaria apenas de 3¾ horas, sendo portanto a melhor solução para esta aplicação.
* Diferença de altura entre a superfície da água e a extremidade da mangueira.
Como fornecedor de sistemas fiável, oferecemos aos nossos clientes uma vasta gama de acessórios originais de alta qualidade. Os nossos sistemas de bombas comprovados podem ser utilizados em diversas aplicações em redor da casa. Com os acessórios originais Kärcher, está sempre bem equipado.
A mangueira têxtil flexível, com abraçadeira em aço inoxidável e parafuso de orelhas, pode ser ligada sem ferramentas e armazenada de forma compacta.
As mangueiras espirais e de jardim são perfeitas para a ligação a todas as bombas Kärcher.
Ao utilizar adaptadores e ligações Kärcher, pode unir mangueiras e bombas de forma segura e sem dificuldades.
O pré-filtro removível aumenta a fiabilidade de funcionamento da sua bomba submersível e protege o impulsor da bomba contra possíveis entupimentos.