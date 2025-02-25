Bombas submersíveis

1. A escolha da bomba adequada depende em grande parte do volume de água, que é calculado da seguinte forma: Área retangular: comprimento × largura × profundidade média (m) × 1000 = capacidade do depósito (l). Área circular: diâmetro × diâmetro × profundidade média (m) × 0,78 × 1000 = capacidade do depósito (l).

(Exemplo de piscina: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)

2. Dependendo da área de utilização e da aplicação, pode optar por uma bomba para águas sujas ou por uma bomba de aspiração plana. A visão geral das aplicações apresentada acima pode ajudá-lo a escolher o tipo de bomba adequado.

(Exemplo: bomba de aspiração plana)

3. Consulte o diagrama correspondente e observe as curvas de desempenho da bomba, bem como as curvas de desempenho para uma mangueira PrimoFlex® de 1" com 10 m de comprimento ou para uma mangueira têxtil de 1 1/4" com 10 m de comprimento, dependendo do tipo de mangueira que pretende utilizar.

(Exemplo: mangueira PrimoFlex® de 1")