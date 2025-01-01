A bomba de barril BP 1 Barrel é a substituta perfeita para um regador. Com ela, regar o jardim torna-se muito fácil e carregar regadores pesados ​​é coisa do passado. Além de proteger suas costas, seu bolso também fica mais leve com esta bomba. Economize água potável, graças à água da chuva gratuita e rica em nutrientes armazenada no reservatório. A inovadora braçadeira de fixação no barril proporciona estabilidade ideal e garante uma rega eficiente e econômica. Além disso, há um interruptor liga/desliga integrado na braçadeira, que permite ligar e desligar a bomba de forma prática, rápida e econômica. Se o interruptor de flutuação estiver submerso, ele controla o funcionamento da bomba de acordo com o nível da água, protegendo-a contra o funcionamento a seco. Graças à mangueira flexível na braçadeira, a bomba pode ser ajustada individualmente para cada altura de barril.

Dispositivo de fixação flexível Fixação perfeita em qualquer cano graças à altíssima precisão de encaixe. Interruptor liga/desliga integrado no interruptor de nível Para facilitar o acionamento da bomba diretamente no suporte. Pré-filtro integrado Protege a bomba contra contaminação, aumentando assim sua vida útil e confiabilidade funcional. Comprimento da mangueira ajustável Adaptação perfeita a diferentes profundidades de cano. Interruptor de nível Para regular a atividade da bomba de acordo com o nível da água, bem como para proteção contra funcionamento a seco.