O kit ideal para principiantes. O kit é composto pela bomba para barril SBP 3800, uma mangueira de 15 m PrimoFlex ® (1/2"), uma pistola pulverizadora, um conector de mangueira universal e um conector de mangueira universal com aAqua Stop. O SBP 3800 é a substituição perfeita do regador. Com o SBP 3800 a irrigação ficará ao jogo de crianças e o transporte de regadores pesados pertence ao passado. Graças à água de chuva grátis e rica em nutrientes do depósito de recolha da água da chuva, poupa-se no consumo de água potável dispendiosa. O interruptor de ligar/desligar integrado, com o qual a bomba pode ser ligada e desligada confortavelmente, a poupança de tempo e energia, é uma de muitas vantagens. A mangueira isenta de phthalat (isenta de amaciadores) inofensiva para a saúde, é particularmente prático. Assim a rega é divertida.a pode ser ligada e desligada confortavelmente, a poupança de tempo e energia, é uma de muitas vantagens. A mangueira isenta de phthalat (isenta de amaciadores) inofensiva para a saúde, é particularmente prático. Assim a rega é divertida.

Interruptor liga/desliga integrado no interruptor de nível Para facilitar o acionamento da bomba diretamente no suporte. Pré-filtro integrado Protege a bomba contra contaminação, aumentando assim sua vida útil e confiabilidade funcional. Dispositivo de fixação flexível Fixação perfeita em qualquer cano graças à altíssima precisão de encaixe. Interruptor de nível Para regular a atividade da bomba de acordo com o nível da água, bem como para proteção contra funcionamento a seco. Comprimento da mangueira ajustável Adaptação perfeita a diferentes profundidades de cano.