      Conjunto de produtos Kärcher: bomba submersível, pistola de pulverização, mangueira amarela e conectores.

      Bomba de barril

      BP 1 Barrel Set

      Order number: 1.645-465.0

      O SBP 3800 Set Tudo-em-1 consiste na inovadora bomba SBP 3800 com interruptor de on-/off no dispositivo de fixação, 15m de mangueira PrimoFlex ® (1 / 2 "), pistola, conector de mangueira universal e conector de mangueira universal com Aqua Stop. Para uma rega inteligente com águas da chuva ricas em nutrientes. Poupa água canalizada e dinheiro.