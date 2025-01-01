Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Bomba de barril
Order number: 1.645-465.0O SBP 3800 Set Tudo-em-1 consiste na inovadora bomba SBP 3800 com interruptor de on-/off no dispositivo de fixação, 15m de mangueira PrimoFlex ® (1 / 2 "), pistola, conector de mangueira universal e conector de mangueira universal com Aqua Stop. Para uma rega inteligente com águas da chuva ricas em nutrientes. Poupa água canalizada e dinheiro.
Potência de entrada nominal (W)
400
Vazão máxima (L/h)
3800
Chefe de entrega (m)
11
Pressão (bar)
máx. 1.1
Profundidade de imersão (m)
7
Temperatura de entrega (°C)
35
Cabo de alimentação (m)
10
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
8.8
Medidas (CxLxA) (mm)
135 x 170 x 520
Scope of supply
Equipment
Manual
Application areas