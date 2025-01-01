A bomba submersível BP 2 Cistern é perfeita para o aproveitamento de fontes alternativas de água para irrigação de jardins. Com o uso direcionado de água da chuva, de poço ou subterrânea, é possível economizar bastante água potável. A carcaça da bomba, o conector rosqueado e a alça de transporte, feitos de aço inoxidável, são extremamente robustos. Uma corda pode ser acoplada à bomba para facilitar a imersão, por exemplo, em um poço. A bomba submersível possui um pré-filtro integrado e um interruptor de nível, que liga e desliga a bomba de acordo com o nível da água, evitando o funcionamento a seco. O nível de acionamento é ajustável. Um kit de conexão para mangueiras está incluso, permitindo a fácil conexão de mangueiras de 3/4" e 1". Inclui válvula antirretorno integrada.

Corpo da bomba em aço inoxidável, conexões roscadas e alça de transporte. Maior vida útil e resistência a impactos, além de transporte seguro e manuseio simples. Inclui peça de conexão da bomba e válvula de retenção. Conexão rápida de mangueiras de 3/4" e 1" à bomba. Pré-filtro integrado Protege a bomba contra contaminação, aumentando assim sua vida útil e confiabilidade funcional. Interruptor de nível com suporte para cabo Fusível de funcionamento a seco com ajuste de nível de comutação simples.