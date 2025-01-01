      Bomba submersível Kärcher prateada com cabo preto e acessórios pretos ao lado. Fundo branco.

      Bomba de cisterna

      BP 2 Cistern

      Order number: 1.645-420.0

      A bomba de imersão BP 2 Cisterna, com sua robusta estrutura em aço inoxidável, é ideal para irrigação de jardins com água da chuva proveniente de uma cisterna. Inclui kit de conexão para mangueira e interruptor de nível.