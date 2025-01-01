Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Bomba de cisterna
Order number: 1.645-420.0A bomba de imersão BP 2 Cisterna, com sua robusta estrutura em aço inoxidável, é ideal para irrigação de jardins com água da chuva proveniente de uma cisterna. Inclui kit de conexão para mangueira e interruptor de nível.
Potência de entrada nominal (W)
800
Vazão máxima (L/h)
5700
Chefe de entrega (m)
32
Pressão (bar)
máx. 3.2
Profundidade de imersão (m)
7
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
10
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
9.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.2
Medidas (CxLxA) (mm)
130 x 130 x 475
