Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Bomba de barril
Order number: 1.645-475.0
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Potência de entrada nominal (W)
80
Vazão máxima (L/h)
2000
Chefe de entrega (m)
20
Pressão (bar)
máx. 2
Profundidade de imersão (m)
1.8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tensão (V)
18
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 25 máx. 50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.6
Medidas (CxLxA) (mm)
173 x 135 x 316
Scope of supply
Equipment
Manual
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