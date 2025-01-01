Seja para regar, abastecer máquinas de lavar roupa ou banheiros, a bomba Kärcher BP 3 Home & Garden é ideal para o uso de fontes alternativas de água, como água tratada (por exemplo, água da chuva de cisternas). A função automática de ligar/desligar permite que a bomba seja ligada e desligada automaticamente, se necessário. Máxima proteção incluída: a bomba desliga automaticamente graças à proteção contra funcionamento a seco e o indicador de falha acende. A potente bomba não requer manutenção e impressiona pela pressão constante, garantindo uma rega ideal do jardim. Um pedal integrado, duas saídas para o funcionamento simultâneo de dois dispositivos conectados e pés de borracha com absorção acústica são características adicionais de conforto. O pré-filtro padrão e a válvula de retenção integrada garantem um funcionamento confiável. Os materiais de alta qualidade garantem uma longa vida útil. Uma garantia estendida de 5 anos também está disponível.
Fácil de usar em casa e no jardim.
Abastecimento confiável para a residência e pressão constante para a irrigação do jardim.
Seguro e durável
Com pré-filtro, válvula de retenção e proteção contra funcionamento a seco de série.
Início/parada automática
As bombas ligam e desligam automaticamente conforme necessário.
Sucção ideal
A bomba de alta qualidade extrai água sem esforço de uma profundidade de 8 m, por exemplo, de uma cisterna.
Exibir para controle de erros
É indicada uma falha relacionada à sucção ou à pressão.
Duas saídas de água
Usos múltiplos, como regar o gramado com um aspersor e, simultaneamente, regar o jardim com uma mangueira.
Adaptador de conexão T flexível
Instalação flexível – para um alinhamento ideal das mangueiras conectadas.
Interruptor de pé confortável
Fácil de ligar e desligar – suave para as costas.
Cabo ergonômico
Fácil de manusear e transportar.