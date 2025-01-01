Seja para regar, abastecer máquinas de lavar roupa ou banheiros, a bomba Kärcher BP 3 Home & Garden é ideal para o uso de fontes alternativas de água, como água tratada (por exemplo, água da chuva de cisternas). A função automática de ligar/desligar permite que a bomba seja ligada e desligada automaticamente, se necessário. Máxima proteção incluída: a bomba desliga automaticamente graças à proteção contra funcionamento a seco e o indicador de falha acende. A potente bomba não requer manutenção e impressiona pela pressão constante, garantindo uma rega ideal do jardim. Um pedal integrado, duas saídas para o funcionamento simultâneo de dois dispositivos conectados e pés de borracha com absorção acústica são características adicionais de conforto. O pré-filtro padrão e a válvula de retenção integrada garantem um funcionamento confiável. Os materiais de alta qualidade garantem uma longa vida útil. Uma garantia estendida de 5 anos também está disponível.

Fácil de usar em casa e no jardim. Abastecimento confiável para a residência e pressão constante para a irrigação do jardim. Seguro e durável Com pré-filtro, válvula de retenção e proteção contra funcionamento a seco de série. Início/parada automática As bombas ligam e desligam automaticamente conforme necessário. Sucção ideal A bomba de alta qualidade extrai água sem esforço de uma profundidade de 8 m, por exemplo, de uma cisterna. Exibir para controle de erros É indicada uma falha relacionada à sucção ou à pressão. Duas saídas de água Usos múltiplos, como regar o gramado com um aspersor e, simultaneamente, regar o jardim com uma mangueira. Adaptador de conexão T flexível Instalação flexível – para um alinhamento ideal das mangueiras conectadas. Interruptor de pé confortável Fácil de ligar e desligar – suave para as costas. Cabo ergonômico Fácil de manusear e transportar.