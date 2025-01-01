      Bomba de água Kärcher amarela com detalhes pretos e cinza, vista lateral mostrando alça e conexões.

      Awards and exclusive range

      Reddot Design Award - best of the best 2014

      Bomba para casa e jardim

      BP 3 Home & Garden

      Order number: 1.645-353.0

      A bomba doméstica e de jardim BP 3, durável e potente, é a solução ideal para regar o jardim e para o abastecimento de água da casa, por exemplo, utilizando água da chuva.