Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Abastecimento de água doméstico
Order number: 1.645-750.0
Potência de entrada nominal (W)
600
Vazão máxima (L/h)
3200
Chefe de entrega (m)
36
Pressão (bar)
máx. 3.6
Pressão de trabalho (bar)
1.5 - 2.8
altura máxima de sucção (m)
8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
10.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
12.9
Medidas (CxLxA) (mm)
439 x 269 x 517
Scope of supply
Equipment
Manual
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