Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Bomba para poços
Order number: 1.645-421.0
Potência de entrada nominal (W)
700
Vazão máxima (L/h)
4600
Chefe de entrega (m)
43
Pressão (bar)
máx. 4.3
Profundidade de imersão (m)
12
Diâmetro mínimo do tubo do poço (mm)
150
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
15
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
7.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.5
Medidas (CxLxA) (mm)
105 x 105 x 710
Scope of supply
Equipment
Application areas