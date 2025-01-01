Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Abastecimento de água doméstico
Order number: 1.645-760.0A potente bomba doméstica BP 4900 Home, com tanque de compensação de pressão integrado, bombeia automaticamente água de fontes alternativas como água de reuso para toda a casa.
Potência de entrada nominal (W)
1150
Vazão máxima (L/h)
4900
Chefe de entrega (m)
50
Pressão (bar)
máx. 5
Pressão de trabalho (bar)
1.5 - 3.5
altura máxima de sucção (m)
8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
13.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
18
Medidas (CxLxA) (mm)
506 x 269 x 540
Scope of supply
Equipment
Manual
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Product information
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