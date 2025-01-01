      Bomba de água Kärcher preta com motor amarelo, mangueira metálica e manômetro.

      Abastecimento de água doméstico

      BP 4.900 Home

      Order number: 1.645-760.0

      A potente bomba doméstica BP 4900 Home, com tanque de compensação de pressão integrado, bombeia automaticamente água de fontes alternativas como água de reuso para toda a casa.