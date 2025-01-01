A bomba doméstica BP 4900 Home permite o bombeamento de água confiável e totalmente automatizado para uso doméstico. Ela fornece pressão onde você precisar, como para abastecer uma máquina de lavar roupa ou um banheiro. Com a comprovada qualidade Kärcher, a potente BP 4900 Home disponibiliza água de fontes alternativas, como poços ou reservatórios. Extremamente prática: as bombas domésticas ligam e desligam automaticamente conforme a necessidade. O conjunto completo da bomba inclui válvula de retenção, indicador de pressão integrado, reservatório de 24 litros com compensação de pressão e proteção térmica. A proteção térmica integrada garante maior segurança em emergências: a bomba desliga automaticamente assim que o reservatório fica vazio. A bomba também é extremamente durável graças aos componentes em aço inoxidável. E com pés de apoio que podem ser fixados ao solo com parafusos, ela garante estabilidade em todos os momentos.

Robusto e duradouro A Kärcher oferece uma garantia estendida de cinco anos. Proteção térmica integrada Função de proteção para evitar o sobreaquecimento da bomba. Flange e eixo em aço inoxidável Materiais robustos para uma longa vida útil. Indicador de pressão integrado Controle e manutenção perfeitos. Conexões otimizadas Sistema de vedação ideal para fácil conexão da bomba sem ferramentas. Pé de apoio com opção de parafuso Ideal para instalação permanente. Orifício de enchimento separado Fácil de encher antes de usar.