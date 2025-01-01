Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Bomba de jardim
Order number: 1.645-711.0
Potência de entrada nominal (W)
650
Vazão máxima (L/h)
5000
Chefe de entrega (m)
40
Pressão (bar)
máx. 4
Altura de sucção (m)
8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
1.5
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
7
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.7
Medidas (CxLxA) (mm)
372 x 186 x 231
Scope of supply
Equipment
Application areas