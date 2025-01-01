Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Bomba para poços
Order number: 1.645-422.0A bomba de imersão BP 6 para poços profundos, com cabo de conexão de 30 m, é ideal para o uso de água subterrânea proveniente de poços (profundos). Possui corpo em aço inoxidável, pé de apoio para facilitar a instalação e interruptor liga/desliga independente.
Potência de entrada nominal (W)
1000
Vazão máxima (L/h)
5000
Chefe de entrega (m)
55
Pressão (bar)
máx. 5.5
Profundidade de imersão (m)
27
Diâmetro mínimo do tubo do poço (mm)
150
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo de alimentação (m)
30
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
8.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
14.7
Medidas (CxLxA) (mm)
105 x 105 x 810
Scope of supply
Equipment
Product information
Application areas