      Bomba submersível Kärcher prateada com cabos e acessórios pretos sobre fundo branco.

      Bomba para poços

      BP 6 Deep Well

      Order number: 1.645-422.0

      A bomba de imersão BP 6 para poços profundos, com cabo de conexão de 30 m, é ideal para o uso de água subterrânea proveniente de poços (profundos). Possui corpo em aço inoxidável, pé de apoio para facilitar a instalação e interruptor liga/desliga independente.