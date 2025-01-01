Graças ao seu cabo de ligação de 30 m de comprimento, a bomba de imersão BP 6 Deep Well é ideal para captar água de poços profundos. Seja para regar o jardim ou para o abastecimento interno de água tratada em conjunto com um pressostato, com água subterrânea do seu próprio poço (profundo), você pode economizar litros de água potável valiosa para a casa e o jardim. A carcaça da bomba e as conexões roscadas são feitas de aço inoxidável, o que as torna extremamente robustas. Um pré-filtro integrado e um pé de apoio protegem a entrada de água da bomba contra contaminação durante e após a instalação. A corda de 30 m incluída permite a descida segura da bomba por corda. Com o interruptor liga/desliga independente na extremidade do cabo, a bomba pode ser operada com facilidade e segurança. Graças ao conjunto de conexão de mangueira incluído, mangueiras de 3/4" e 1" podem ser conectadas à bomba sem problemas. Inclui válvula de retenção integrada.

Corpo da bomba em aço inoxidável e conexões roscadas Maior vida útil e resistência a impactos Cabo de conexão de 30 metros Uso seguro mesmo em níveis mais profundos. Inclui peça de conexão da bomba e válvula de retenção. Conexão rápida de mangueiras de 3/4" e 1" à bomba. Perna de apoio como auxílio de instalação Proteção confiável contra sujeira durante a descida e instalação da bomba. Interruptor liga/desliga na extremidade do cabo Operação da bomba de forma prática e segura. Inclui corda de fixação de 30 metros. Para uma fixação segura da bomba, Pré-filtro integrado Protege a bomba contra contaminação, aumentando assim sua vida útil e confiabilidade funcional.