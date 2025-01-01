Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Motosserra a bateria
Order number: 1.444-001.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Trilho guia (cm)
30
Velocidade da corrente (m/s)
10
Passo da corrente
3/8" LP
Número de elos de acionamento
45
Capacidade do tanque de óleo (mL)
200
Nível de potência sonora garantido (dB(A))
101
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3.5
Valores de vibração para a alça traseira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
5.2
Dirigir
Motor sem escovas
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (Corte)
máx. 35 máx. 70
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 10 máx. 20
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.6
Medidas (CxLxA) (mm)
690 x 230 x 245
¹⁾ Ø ramos: 10 cm
Scope of supply
Equipment
Manual
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