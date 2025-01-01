Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Motosserra a bateria
Order number: 1.444-050.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Trilho guia (cm)
35
Velocidade da corrente (m/s)
21
Passo da corrente
3/8" LP
Número de elos de acionamento
52
Capacidade do tanque de óleo (mL)
190
Nível de potência sonora garantido (dB(A))
104
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3.6
Valores de vibração para a alça traseira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
4.9
Dirigir
Motor sem escovas
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Desempenho por carga de bateria * (Corte)
máx. 200
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.6
Medidas (CxLxA) (mm)
825 x 222 x 235
Scope of supply
Equipment
Manual
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