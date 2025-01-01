Desempenho impressionante: o aspirador de mão CVH 2, alimentado por bateria, é um aparelho leve, fácil de usar e potente para remover sujeira ocasional, como migalhas, poeira e pelos de móveis, pisos e carros. Seu design compacto e leve também facilita o manuseio e o armazenamento. Além disso, o sistema de filtragem lavável em duas etapas, composto por uma malha fina de aço para sujeira grossa e pelos e um filtro HEPA (EN 1822:1998) na parte inferior, garante que o ar expelido seja extremamente limpo.

Leve e compacto Execute pequenas tarefas de limpeza do dia a dia sem esforço. Pronto para usar imediatamente Graças ao design compacto e à facilidade de uso dos acessórios, pode ser utilizado a qualquer hora e em qualquer lugar. Sistema de filtragem de dois estágios Combinação ideal de malha de aço fina para sujidade grossa e pelos, bem como filtro HEPA (EN 1822:1998). Desempenho de limpeza poderoso Potência de sucção ideal para todos os tipos de tarefas de limpeza menores. Filtro lavável e recipiente para pó Fácil de limpar em água corrente e pode ser reutilizado. Acessórios práticos Adequado para superfícies delicadas e áreas de difícil acesso.