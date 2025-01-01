Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de pó portátil a bateria
Order number: 1.198-330.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Recipiente (L)
0.15
Nível de potência sonora (dB(A))
78
Potência de entrada nominal (W)
70
Modo mínimo de tempo de execução (min)
10
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Tensão da bateria (V)
7.2
Tensão (V)
7.2
Capacidade da bateria (Ah)
2
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (h)
4
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
0.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.2
Medidas (CxLxA) (mm)
330 x 76 x 76
Scope of supply
Manual
Read the manual online easily
Product information
Application areas