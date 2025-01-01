      Aspirador de pó portátil Kärcher branco com bocal removível ao lado.

      Aspirador de pó portátil a bateria

      CVH 2

      Order number: 1.198-330.0

      • Limpeza simples, rápida e portátil com sistema de filtragem de 2 estágios.
      • Esvaziamento higiênico do recipiente de resíduos sem qualquer contato com a sujeira.