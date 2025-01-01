Distribuidor de 3 vias

Adaptador de torneira de 3 vias de alta qualidade com adaptador G1 e redutor G3/4 para irrigação com até três mangueiras simultaneamente. O adaptador de 3 vias possui três conexões com três controladores independentes e de vazão infinitamente variável, caracterizando-se por um fluxo de água otimizado. É universalmente compatível com todas as mangueiras de jardim comuns e impressiona pela robustez e design ergonômico para um manuseio fácil e agradável. A porca de união lisa com rosca interna resistente garante uma fixação fácil e confortável na torneira. O adaptador de 3 vias é compatível com a maioria dos sistemas de fixação por velcro disponíveis.

Três saídas de água que podem ser reguladas independentemente umas das outras. Utilização independente de três saídas de água em uma única torneira. Com pré-filtro integrado Para uma vida extra longa. Junta sindical funcionando sem problemas Fácil fixação em torneiras com rosca de 1" ou 3/4".