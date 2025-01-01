      Distribuidor de água Kärcher preto com três válvulas amarelas ajustáveis e conectores em plástico.

      Distribuidor de 3 vias

      Order number: 2.645-200.0

      Distribuidor de 3 vias com 3 conexões de água independentes e ajustáveis ​​individualmente. Ideal para conectar três mangueiras a uma única torneira. (Conector de torneira G1, peça de redução G3/4.)