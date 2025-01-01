Distribuidor de 3 vias

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Order number: 2.645-200.0Distribuidor de 3 vias com 3 conexões de água independentes e ajustáveis individualmente. Ideal para conectar três mangueiras a uma única torneira. (Conector de torneira G1, peça de redução G3/4.)
Cor
preto
Peso (kg)
0.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
0.3
Medidas (CxLxA) (mm)
60 x 22 x 180
Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.
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