O DS 6 é um aspirador de pó com filtro de água que não só limpa os pisos profundamente, como também proporciona um ar mais fresco, além de expelir ar com até 99,95% da poeira removida. Isso melhora visivelmente a qualidade do ar e, consequentemente, a sensação no ambiente. Ao contrário dos aspiradores de pó convencionais com sacos de filtro, o DS 6 utiliza a força natural da água, que gira em alta velocidade dentro do filtro. A sujeira aspirada passa por essa água em movimento, que a filtra do ar com alta eficiência e a retém na água. O resultado é um ar de exaustão fresco e extraordinariamente limpo.

Sistema de filtragem multiestágios, composto por um filtro de água inovador, um filtro intermediário lavável e um filtro HEPA 13 (EN1822:1998). Filtra 99,95% da poeira do ar. Resulta em ar fresco e limpo e um ambiente interno agradável. Especialmente indicado para pessoas alérgicas. Filtro de água removível Fácil de encher e limpar. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Armazenamento que economiza espaço. Motor de baixo consumo de energia Tão potente quanto um aparelho de 1.400 watts. Baixo consumo de energia. Rebobinamento automático do cabo Armazenamento rápido e prático do cabo de alimentação com o simples toque de um botão. Armazenamento de acessórios no dispositivo Todos os acessórios podem ser armazenados de forma organizada e acessível no compartimento para acessórios fornecido.