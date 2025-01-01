Site em manutenção - Prometemos ser breves
esfregão elétrico
Order number: 1.056-310.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
120 240
Freqüência (Hz)
50 60
Desempenho de área por carga de bateria (m²)
60
Capacidade do tanque, água doce (mL)
360
Capacidade do tanque, água suja (mL)
140
largura de trabalho do rolo (mm)
300
Tempo de secagem do piso (min)
2
Tensão da bateria (V)
7.2 - 7.4
Capacidade da bateria (Ah)
2.5
Autonomia da bateria (min)
20
Tempo de carregamento da bateria (h)
4
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
2.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.4
Medidas (CxLxA) (mm)
305 x 226 x 1220
* O EWM 2 alcança um desempenho de limpeza até 20% superior ao de um esfregão tradicional com capa de tecido na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza e limpeza de bordas.
