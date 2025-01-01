Se você pensava que precisava de um balde e de esfregar sem parar para remover manchas e respingos até as bordas, pense novamente! O esfregão sem fio EWM 2, com seus dois reservatórios, torna isso possível, dispensando os esfregões convencionais. Os rolos giratórios são constantemente umedecidos com água limpa, enquanto a sujeira coletada vai para o reservatório de água suja. O aparelho deixa os pisos até 20% mais limpos do que os esfregões convencionais.* Graças ao seu formato compacto e à junta giratória flexível, o EWM 2 não só alcança facilmente embaixo dos móveis, como também economiza espaço de armazenamento. O tempo de secagem do piso é de apenas cerca de dois minutos, tornando-o perfeito para uso em todos os tipos de pisos duros (por exemplo, azulejos, parquet, laminado, PVC e vinil). A potente bateria de íon-lítio tem uma autonomia de aproximadamente 20 minutos. Isso permite limpar até 60 m² de piso com o aparelho.

