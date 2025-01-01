A lavadora de pisos FC 2-4 impressiona com seu design autossustentável, peso leve de apenas 2,2 kg e acionamento automático. Para ligar, basta puxar a alça da lavadora para trás e remover a sujeira seca e úmida do dia a dia de forma prática e rápida. A autonomia máxima da bateria por carga é de 20 minutos, o que corresponde a uma área de limpeza de 70 metros quadrados. Após a ativação, o rolo é automaticamente umedecido com a água do reservatório de água limpa. Isso garante uma limpeza uniforme e eficaz de pisos duros. A limpeza é feita rente às bordas e os filtros de cabelo integrados facilitam a remoção de pelos. O reservatório de água suja integrado e higiênico evita o contato com a sujeira, podendo ser removido e limpo logo após o uso. A bateria intercambiável de 4 V da Kärcher, inclusa, é compatível com todos os aparelhos Kärcher de 4 V.

Tudo em um: Remove todos os tipos de sujeira seca e úmida do dia a dia em uma única etapa. Economia de tempo de 50%: A tecnologia de coleta de sujeira grossa permite limpar sem a necessidade de aspirar previamente. Captação ideal de cabelo por meio de filtro de cabelo integrado. Limpeza otimizada das bordas graças ao design exclusivo do cabeçote de limpeza de pisos. Limpar com um pano é 20%* mais eficiente do que com um esfregão e muito mais prático. Sistema de 2 tanques: os rolos ficam permanentemente umedecidos com água limpa do tanque, enquanto a sujeira é coletada no tanque de água suja. Sem esforço: Sem precisar arrastar um balde, torcer o pano de limpeza do chão à mão ou esfregar. O rolo pode ser lavado na máquina a 60 °C. Interruptor automático liga/desliga Fácil de ligar e desligar. Rápido e intuitivo. Não precisa se abaixar. Bateria Kärcher de 4 V Longa duração e potência graças às células de íon-lítio. A bateria substituível pode ser usada em todos os outros dispositivos Kärcher alimentados por bateria de 4 V. Posição de estacionamento O dispositivo pode ser convenientemente estacionado na sala durante breves interrupções de trabalho. Leve e com dimensões compactas. Prático e fácil de transportar. Limpeza fácil do dispositivo Limpeza simples dos filtros de cabelo com a escova de limpeza fornecida. O reservatório de águas residuais, próprio para lava-louças, pode ser esvaziado sem entrar em contato com a sujeira. articulação dupla flexível A alça pode ser movida sem esforço em todas as direções. Fácil de manobrar. Sua extrema manobrabilidade facilita muito a movimentação sob móveis. Extremamente silencioso Nível de ruído agradável de apenas 55 dB.