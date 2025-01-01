Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpeza de pisos
Order number: 1.056-200.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 4 V
Capacidade do reservatório de água doce (mL)
200
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
100
largura de trabalho do rolo (mm)
180
Tempo de secagem do piso (min)
2
nível de pressão sonora (dB(A))
55
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
nominal 3.6 - máx. 4.2 - 3.7
Capacidade (Ah)
2.5
Número de baterias necessárias (peç)
1
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 70
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 20
Tempo de carregamento da bateria com carregador de energia: 80% / 100% (min)
130 150
Corrente de carregamento (A)
1
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Peso sem acessórios (kg)
2.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.3
Medidas (CxLxA) (mm)
220 x 240 x 1200
* Os limpadores de piso Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujeira e limpeza de bordas.
