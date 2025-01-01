Limpar com um pano é 20%* mais eficiente do que com um esfregão e muito mais prático.

Sistema de 2 tanques: Os rolos ficam permanentemente umedecidos com água limpa do tanque, enquanto a sujeira é coletada no tanque de águas residuais. Sem esforço: Sem precisar arrastar um balde, torcer o pano de limpeza do chão à mão ou esfregar. Os rolos podem ser lavados na máquina a 60 °C.