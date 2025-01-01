Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Limpeza de pisos
Order number: 1.056-400.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 4 V
Capacidade do reservatório de água doce (mL)
400
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
200
largura de trabalho do rolo (mm)
300
Tempo de secagem do piso (min)
2
nível de pressão sonora (dB(A))
57
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
nominal 7.2 - máx. 8.4 - 7.4
Capacidade (Ah)
2.5
Número de baterias necessárias (peç)
2
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 90
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 30
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
50 70
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Peso sem acessórios (kg)
3.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.2
Medidas (CxLxA) (mm)
225 x 310 x 1200
* Os limpadores de piso Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujeira e limpeza de bordas.
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