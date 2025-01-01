O FCV 2 Natural N: a limpeza pode ser fácil assim – e ecológica também, graças ao detergente natural para pisos RM 538N! O aspirador e esfregão 3 em 1 com a inovadora função Xtra!Clean aspira, esfrega e seca, facilitando a limpeza de pisos duros, carpetes e até mesmo a remoção de líquidos derramados, economizando até 50% do tempo*. Escolha entre dois modos de limpeza – modo padrão com distribuição de água e modo seco – e lide com qualquer sujeira, seja poeira, pelos de animais ou manchas difíceis. A tecnologia Hygienic!Spin, com até 500 rotações do rolo por minuto, não só garante resultados perfeitos na limpeza, como também elimina até 99% das bactérias** para uma limpeza higiênica. Além disso, a bateria de longa duração, com até 25 minutos de autonomia para limpar até 110 metros quadrados sem parar, e a função de autolimpeza integrada oferecem máxima conveniência – para uma limpeza fácil sem sujar as mãos.

Função 3 em 1 Xtra!Clean: esfrega, aspira e seca Reduz o tempo de limpeza pela metade* e garante uma limpeza perfeita! Graças à função de sucção integrada, que elimina a necessidade de aspirar previamente. Dois modos de limpeza para todos os tipos de sujidade – até a sujidade mais difícil e os maiores derrames não são problema. Adapta-se a diferentes tipos de piso para uma limpeza eficaz e completa até às extremidades – mesmo em carpetes e tapetes no modo seco. Higiene eficaz! Tecnologia Spin Comprovadamente eficaz na remoção de 99%** de todas as bactérias, para uma casa higiênica e limpa. O rolo gira a até 500 rotações por minuto, garantindo resultados de limpeza impecáveis. Sistema inteligente com dois tanques para um fornecimento constante de água potável, mantida separada da água suja. Sistema de filtragem Duo!Pure eficaz em dois estágios O sistema de filtragem multiestágios protege o motor da umidade de forma confiável. Excelente filtragem com filtro plano plissado de alta eficiência – retém eficazmente até as menores partículas em suspensão no ar. O modo seco é ideal para uso em carpetes e tapetes. Conforto eficiente! Bateria de íon-lítio Cell Resultados de limpeza impressionantes graças à alta velocidade, potência de sucção otimizada e excelente desempenho de limpeza com esfregão. Máxima liberdade de movimento com até 25 minutos de autonomia da bateria – ideal para áreas de até 110 m². A bateria pode ser substituída rapidamente durante a manutenção, prolongando a vida útil do produto – o que é bom para o bolso e para o meio ambiente. Limpeza sem complicações com visor LED Informações importantes, como tempo de execução restante ou modo de limpeza, estão sempre visíveis. Indicação inteligente do nível do reservatório com proteção contra transbordamento e desligamento automático caso o reservatório de água suja não seja esvaziado. Esvaziamento e enchimento do tanque fáceis – sem necessidade de contato com sujeira. Sistema higiênico! Função de autolimpeza. Função de autolimpeza eficaz com até 550 rotações do rolo por minuto – para uma limpeza rápida e prática sem contato com a sujeira. Armazenamento prático do dispositivo e acessórios, mesmo durante o carregamento.