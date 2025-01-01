      Aspirador vertical Kärcher com acessórios: escova, líquido de limpeza e base de carregamento. Fundo branco.

      aspirador de pó

      FCV 3

      Order number: 1.056-122.0

      • 3 em 1 Xtra!Clean, alimentado por bateria, autonomia máxima de 30 minutos.
      • 3 modos, incluindo o modo Avançado!Modo de potência
      • Estação de limpeza