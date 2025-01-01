Descubra o FCV 4 – o multifuncional que vai revolucionar a forma como você limpa seus pisos! O aspirador e esfregão 3 em 1 com a inovadora função Xtra!Clean aspira, esfrega e seca, facilitando a limpeza de pisos duros, carpetes e até mesmo a remoção de líquidos derramados, economizando até 50% do tempo*. Escolha entre quatro modos de limpeza – modo automático com sensor de sujeira Dynamic!Control, o inteligente modo Stair!Assist, modo seco e o potente modo Advanced!Power*** – e enfrente qualquer tipo de sujeira, seja poeira, pelos de animais ou manchas difíceis. A tecnologia Hygienic!Spin, com até 500 rotações por minuto, não só garante resultados perfeitos na limpeza, como também elimina até 99% das bactérias** para uma higiene completa. O potente motor BLDC e a bateria de longa duração, com até 45 minutos de autonomia, permitem limpar até 200 metros quadrados sem interrupções. Ele também possui um visor Vision!Clean de 3,2 polegadas, função de início/parada automática e função de autolimpeza, além de um rolo Pure!Roll lavável para máxima conveniência – sem nunca entrar em contato com a sujeira.

Função 3 em 1 Xtra!Clean: esfrega, aspira e seca Reduz o tempo de limpeza pela metade* e garante uma limpeza perfeita! Graças à função de sucção integrada, que elimina a necessidade de aspirar previamente. Quatro modos de limpeza para todos os tipos de sujidade – até a sujidade mais difícil e os maiores derrames não são problema. Adapta-se a diferentes tipos de piso para uma limpeza eficaz e completa até às extremidades – mesmo em carpetes e tapetes no modo seco. Higiene eficaz! Tecnologia Spin Comprovadamente eficaz na remoção de 99%** de todas as bactérias, para uma casa higiênica e limpa. O rolo gira a até 500 rotações por minuto, garantindo resultados de limpeza impecáveis. Sistema inteligente com dois tanques para um fornecimento constante de água potável, mantida separada da água suja. Limpeza inteligente com Dynamic!Control e Vision!Clean O modo automático inteligente com sensor de sujidade Dynamic!Control ajusta automaticamente a potência de sucção e o volume de água de acordo com o grau de sujidade, para um tempo de funcionamento máximo. Informações importantes, como o tempo de funcionamento restante ou o modo de limpeza, estão sempre visíveis no amplo visor Vision!Clean de 3,2 polegadas. Indicação inteligente do nível do reservatório com proteção contra transbordamento e desligamento automático caso o reservatório de água suja não seja esvaziado. Clever Stair! Modo de limpeza assistida e início/parada automática. Interrupções na limpeza não são problema graças à função de início/parada automática – a qualquer hora, em qualquer lugar. Limpe escadas e espaços apertados com facilidade, de qualquer posição, mesmo em um ângulo de 90°, graças ao modo Stair!Assist com função de início/parada automática desativada. Modo de potência avançado ultra potente! Remove até a sujidade mais incrustada e seca, com o dobro da potência de sucção e 20% mais distribuição de água do que no modo automático. Os pisos secam em um instante, permitindo que se caminhe sobre eles imediatamente. Motor BLDC potente e bateria Comfort!Cell eficiente. Tecnologia de motor sem escovas de última geração para uma longa vida útil, alta confiabilidade e impressionante poder de sucção e desempenho de limpeza em altas velocidades. Máxima liberdade de movimento com até 45 minutos de autonomia da bateria – ideal para áreas de até 200 m². A bateria pode ser substituída rapidamente durante a manutenção, prolongando a vida útil do produto – o que é bom para o bolso e para o meio ambiente. Sistema de filtragem Duo!Pure eficaz em dois estágios O sistema de filtragem multiestágios protege o motor da umidade de forma confiável. Excelente filtragem com filtro plano plissado de alta eficiência – retém eficazmente até as menores partículas em suspensão no ar. O modo seco é ideal para uso em carpetes e tapetes.