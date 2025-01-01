Filtro de ar de escape KFI 7520

O filtro de ar de exaustão em poliéster, de fácil substituição, é o acessório ideal para o aspirador de pó e cinzas Kärcher AD 4 Premium, pois garante a limpeza do ar expelido. Dois filtros de ar de exaustão estão incluídos. Recomendamos a substituição do filtro de ar de exaustão uma vez por ano para garantir uma filtragem ideal em todos os momentos.

Material de alta qualidade Longa vida útil do produto. Manuseio e remoção do filtro simples Sistema de encaixe tipo baioneta para substituição rápida e fácil do filtro. Facilmente substituível/alterado Garante os mais altos padrões de filtragem e remove com eficácia até as menores partículas, como poeira, pólen e alérgenos. Garante um ar interior mais saudável, ideal para quem sofre de alergias.