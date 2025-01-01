A estaca de fixação pode ser colocada em qualquer lugar. Basta rosqueá-la no solo, garantindo uma fixação extremamente estável graças à sua robusta estaca de metal. Graças ao nível de bolha integrado, ela pode ser instalada até mesmo em terrenos irregulares. A inovadora tecnologia FlexChange permite encaixar a caixa da mangueira na estaca de forma fácil e sem a necessidade de ferramentas. Com um raio de giro de 360°, é possível alcançar todos os cantos do jardim com a mangueira, garantindo máxima liberdade de movimento na hora de regar.

Nível de bolha O nível de bolha integrado permite que a estaca de fixação no solo seja rosqueada verticalmente, inclusive em terrenos irregulares. Caixa para mangueira de jardim com aplicação de 360° Montado na estaca de solo, o suporte para mangueira pode girar 360° em torno do próprio eixo, permitindo regar com praticidade todos os cantos do jardim sem que a mangueira se enrole. Fácil de instalar A estaca de fixação pode ser facilmente aparafusada no solo na posição desejada, utilizando duas chaves de fenda como alavancas. Fixação confiável O robusto eixo metálico garante uma fixação extremamente estável no solo.