      Parafuso metálico com espiral e ponta afiada, conectado a uma base circular preta. Fundo branco.

      Estaca de solo

      Order number: 2.645-382.0

      • Nível de bolha para instalação simples e precisa
      • A caixa da mangueira pode ser girada 360° no pino de fixação no solo para máxima liberdade de movimento.
      • Fixação segura no solo