      Corta-sebes Kärcher amarelo com cabo preto e lâmina prateada, visto de perfil sobre fundo branco.

      Cortador de sebes a bateria

      NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

      Order number: 1.444-230.0

      • Plataforma de bateria de 18 V
      • Guarda da lâmina