Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Cortador de sebes a bateria
Referência: 1.444-231.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Comprimento de corte (cm)
45
Espaçamento entre os dentes (mm)
18
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade da lâmina (corte/min)
2700
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 250
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 35
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.7
Medidas (CxLxA) (mm)
895 x 243 x 171
¹⁾ Altura da sebe: 1 m, corte unilateral
Conteúdo da embalagem
Manual
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Áreas de utilização