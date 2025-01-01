Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Cortador de sebes a bateria
Order number: 1.444-241.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Comprimento de corte (cm)
50
Espaçamento entre os dentes (mm)
22
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade da lâmina (corte/min)
2700
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 325
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 40
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
44 83
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.8
Medidas (CxLxA) (mm)
970 x 213 x 188
¹⁾ Altura da sebe: 1 m, corte unilateral
Scope of supply
Equipment
Manual
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