Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Cortador de sebes a bateria
Referência: 1.444-250.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Comprimento de corte (cm)
60
Espaçamento entre os dentes (mm)
26
Regulamentação de velocidade
sim
Velocidades
2
Velocidade da lâmina (corte/min)
Nível 1: 2700 Nível 2: 760
Tipo de lâmina
Corte a laser, polimento diamantado
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 600 máx. 1200
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 85 máx. 170
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.1
Medidas (CxLxA) (mm)
1077 x 213 x 183
¹⁾ Altura da sebe: 1 m, corte unilateral no nível 1
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Manual
Manual
Áreas de utilização