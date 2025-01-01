      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios: escova, detergente, mangueira e bicos de pulverização.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      K 2 Premium Power Control Home *EU

      Order number: 1.673-633.0

      • Suporte para aplicativo, desempenho de área de 20 m²/h
      • Reservatório de detergente, cabo telescópico, mangueira reforçada de 7 m
      • Lança de pulverização Vario Power, lavadora de alta pressão, kit para uso doméstico