A lavadora de alta pressão Kärcher K 2 Premium Power Control alcança resultados de limpeza ainda melhores com o aplicativo Kärcher Home & Garden. O aplicativo inclui um consultor prático que auxilia o usuário com dicas e truques para cada tarefa de limpeza. O aplicativo também oferece um serviço completo, incluindo informações sobre o equipamento, o aplicativo e o portal de serviços da Kärcher. O equipamento vem equipado com uma pistola de alta pressão e duas lanças de pulverização com adaptador Quick Connect. O nível de pressão pode ser ajustado diretamente na lança Click Vario Power, para máximo controle em cada tarefa de limpeza. O kit K 2 Power Control com Home Kit, que inclui o limpador de superfícies T 1 e 500 ml de detergente "Patio & Deck", proporciona uma limpeza sem respingos em áreas maiores. O equipamento também possui uma alça telescópica com altura ajustável para transporte e armazenamento confortáveis, um reservatório de detergente removível para facilitar o abastecimento, além de suportes práticos para acessórios, pistola de alta pressão e cabo de alimentação. A K 2 Premium Power Control é perfeita para limpar bicicletas, ferramentas de jardim ou móveis de jardim,por exemplo.

Aplicativo Casa e Jardim O aplicativo Kärcher Home & Garden transforma você em um especialista em limpeza. Utilize nosso amplo conhecimento da Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. Serviço completo e prático – todas as informações sobre o dispositivo, sua aplicação e nosso portal de serviços. Pistola de pulverização e lanças de pulverização com conexão rápida Fácil de instalar e girar – estão disponíveis duas lanças de pulverização diferentes. Configuração de pressão ideal – é possível selecionar três configurações de pressão e uma configuração de detergente. Controle fácil – os símbolos nas lanças de pulverização exibem as configurações que foram definidas. Cabo telescópico com altura ajustável Para uma altura de puxar conveniente. Totalmente retrátil para armazenamento ideal. Solução para tanque limpo Limpo e prático – o reservatório de detergente pode ser removido para abastecer. O prático reservatório de detergente simplifica a aplicação de produtos de limpeza. Os detergentes Kärcher aumentam a eficiência e ajudam a proteger e cuidar da superfície que está sendo limpa.