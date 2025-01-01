Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Order number: 1.679-420.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 240
Freqüência (Hz)
50 60
Pressão (bar)
20 - máx. 130
Taxa de fluxo (L/h)
420
Desempenho da área (m²/h)
30
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência de entrada nominal (W)
1800
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.5
Medidas (CxLxA) (mm)
264 x 256 x 450
