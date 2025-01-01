Lavadora de alta pressão

Carretel de mangueira para manuseio confortável

A mangueira de alta pressão fica protegida e armazenada de forma ideal, ocupando pouco espaço. Trabalho prático – a mangueira está sempre ao alcance graças à facilidade com que pode ser enrolada e retirada. Centro de gravidade baixo para uma posição segura mesmo em superfícies inclinadas.