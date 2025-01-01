Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Order number: 1.317-400.0
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
Taxa de fluxo (L/h)
máx. 600
Desempenho da área (m²/h)
60
Temperatura de entrada (°C)
máx. 60
Potência de entrada nominal (kW)
3
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
17.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
21.2
Medidas (CxLxA) (mm)
369 x 355 x 946
